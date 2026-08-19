Cầu thủ Thái Lan có lợi thế về thời gian nghỉ trước trận chung kết ASEAN Cup 2026

Theo HLV Anthony Hudson, quãng nghỉ dài hơn đối thủ một ngày là lợi thế quan trọng, giúp đội tuyển Thái Lan có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị cho trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Các tuyển thủ Thái Lan có nhiều thời gian nghỉ hơn ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Thái Lan trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận bán kết. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp “Voi chiến” góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi khu vực.



Đối thủ của thầy trò HLV Anthony Hudson ở chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19-8. Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Malaysia. Nếu giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có thời gian nghỉ ít hơn Thái Lan một ngày, do trận chung kết lượt đi được tổ chức tại sân Rajamangala (Bangkok) vào ngày 22-8.

Ở buổi họp báo sau trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala tối 18-8, HLV Anthony Hudson của Thái Lan xem đây là một lợi thế lớn. Ông nói: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Đó là sự khác biệt. ASEAN Cup 2026 diễn ra với mật độ 3-4 ngày/trận, trong khi một số tuyển thủ Thái Lan mới được CLB chủ quản nhả quân vài ngày trước để lên tập trung cùng đội tuyển. Quãng thời gian hồi phục thêm có thể giúp Thái Lan bước vào trận chung kết với trạng thái thể lực tốt nhất”.

HLV Anthony Hudson dẫn chứng ngay trận bán kết lượt về với Singapore đã cho thấy vấn đề thể lực của Thái Lan. Đội chủ nhà có thời điểm phải thay nhiều cầu thủ vì chuột rút. Singapore tận dụng tốt sự sa sút thể lực của đối thủ để giành chiến thắng 2-1 và liên tục gây sức ép trong những phút cuối. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đủ bản lĩnh bảo vệ thành quả nhờ đã giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi.

HLV Anthony Hudson cho rằng đội tuyển Thái Lan còn nhiều điều phải cải thiện. ẢNH: FAT

HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận kết quả lượt về khiến ông thất vọng, bởi Thái Lan có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu sớm hơn. Dù vậy, ông hài lòng với việc các học trò hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Ông nói thêm: “Đội hình này có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi tự hào về tất cả mọi người. Kết quả trận đấu đáng thất vọng, bởi chúng tôi có thể làm tốt hơn, đặc biệt khi đã có nhiều cơ hội tốt để gỡ hòa”.

Nhà cầm quân người Anh tiếp lời: “Tôi xin không đi quá sâu vào chuyên môn của trận đấu, nhưng 2 trận vừa qua chúng tôi phải thi đấu cách nhau chỉ 3 ngày, chưa kể thời gian di chuyển. Đội có những cầu thủ mới và phải đối đầu với Singapore, đội đã thi đấu tốt ở vòng bảng. Thể trạng của từng cầu thủ không thể đáp ứng hoàn toàn với cách chơi mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Khi kết quả không như mong muốn thì sẽ luôn có những câu hỏi. Đó cũng là kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, Thái Lan vẫn vào được trận chung kết”.

HLV Anthony Hudson cũng đánh giá cao Singapore, đội tuyển đã gây không ít khó khăn cho Việt Nam, Indonesia lẫn Thái Lan tại giải năm nay. Theo ông, Singapore đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee và sẽ còn mạnh hơn trong tương lai.

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HỮU THÀNH