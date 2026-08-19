Đội tuyển Thái Lan lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup

Đoàn quân HLV Anthony Hudson dù để thua Singapore 1-2 trên sân Rajamangala (Bangkok) tối 18-8, nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan có lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup (ẢNH: FAT)

Các tuyển thủ Thái Lan bước vào trận bán kết lượt về với lợi thế rất lớn sau khi thắng 3-1 trên sân Singapore ở lượt đi. Dù vậy, HLV Anthony Hudson liên tục nhắc các học trò không được chủ quan bởi phía trước vẫn còn 90 phút quyết định.

Những cảnh báo từ nhà cầm quân người Anh sớm cho thấy giá trị. Cơn mưa lớn trước trận khiến mặt sân Rajamangala trơn ướt, ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi phối hợp ngắn, nhanh và kỹ thuật của Thái Lan.

Trong khi đó, Singapore bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất và lập tức đẩy cao đội hình. Do ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách, nên đại diện Đảo quốc Sư tử cần thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Vì thế, đội khách chủ động tấn công và gây sức ép mạnh ngay từ những phút đầu.

Nhưng phải đến phút bù giờ của hiệp 1, Singapore mới có bàn mở tỷ số. “Nhạc trưởng” Nakamura chuyền vượt tuyến cho đồng đội, buộc thủ môn Kampol băng khỏi cấm địa phá bóng, từ đó mở ra thời cơ cho Harhys Stewart đá bồi từ cự ly hơn 30m vào lưới trống.

Bàn thắng của Singapore làm trận bán kết lượt về trở nên căng thẳng hơn, dù Thái Lan vẫn nắm lợi thế. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà chủ động tăng tốc. Phút 60, “Voi chiến” được hưởng phạt đền khi Wanchai bị Stewart phạm lỗi trong vòng cấm.

Kakana Khamyok, tiền vệ vừa được tung vào sân đầu hiệp 2, thực hiện thành công cú sút 11m để đưa tỷ số lượt về về 1-1 và nâng tổng tỷ số lên 4-2 cho tuyển Thái Lan.

Các tuyển thủ Singapore gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan. ẢNH: FAT

Tưởng như bàn gỡ sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát trận đấu, nhưng Singapore lập tức đáp trả. Phút 65, từ một quả phạt góc, bóng bật ra trong vòng cấm trước khi Stewart dứt điểm. Cú sút chạm chân trung vệ Pansa đổi hướng bay vào lưới, giúp Singapore dẫn 2-1 và rút ngắn tổng tỷ số xuống 3-4.

Những phút còn lại chứng kiến sức ép lớn từ Singapore. Đội khách cần thêm một bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, Thái Lan cũng có những cơ hội rất rõ ràng để kết thúc hy vọng của đối thủ.

Phút 69, Teerasak Poeiphimai sút chân trái từ góc hẹp đưa bóng dội cột dọc. 11 phút sau, tiền đạo này một lần nữa khiến khung thành Singapore rung chuyển khi cú sút bị thủ môn Mahbud đẩy chạm cột.

Singapore tiếp tục nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Thái Lan, đặc biệt là sự xuất sắc từ thủ môn Kampol. Thua 1-2 ở lượt về, nhưng thắng chung cuộc 4-3, thầy trò HLV Anthony Hudson chính thức giành vé đầu tiên vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Thái Lan góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải sau các năm 2020, 2022 và 2024.

Đối thủ của Thái Lan sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19-8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế 2-0 sau trận lượt đi.

Tin liên quan Cựu sao V-League đến Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm cho HLV tuyển Malaysia

HỮU THÀNH