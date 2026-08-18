Cựu sao V-League đến Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm cho HLV tuyển Malaysia

Chấn thương nặng khiến tiền vệ Endrick sớm kết thúc ASEAN Cup 2026, nhưng cựu tiền vệ đội Công an TPHCM vẫn sang Hà Nội để sát cánh và hỗ trợ Malaysia ở trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Endrick trao đổi với HLV Tan Cheng Hoe cùng ban huấn luyện tuyển Malaysia ở buổi tập trên sân Mỹ Đình. Ảnh: TRỌNG HIẾU

19 giờ tối 18-8, Malaysia bước vào buổi tập duy nhất làm quen sân thi đấu Mỹ Đình, đồng thời cũng là buổi tập cuối cùng trước khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

HLV Tan Cheng Hoe mang sang Hà Nội lần này 21 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn. Tuy nhiên, cơn bão chấn thương khiến 3 cầu thủ phải ngồi ngoài, trong đó có Endrick.

Thực tế, Endrick dính chấn thương nặng ở dây chằng tại lượt trận thứ 2 vòng bảng, từ đó anh vắng mặt trong 3 trận tiếp theo của Malaysia. Dẫu vậy, tiền vệ 31 tuổi vẫn tiếp tục đồng hành với “Mãnh hổ Mã Lai” với vai trò truyền đạt kinh nghiệm cho một tập thể đầy trẻ trung, đồng thời tư vấn cho HLV Tan Cheng Hoe về chiến thuật.

Đặc biệt, ở trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam, vai trò của Endrick càng quan trọng. Bởi anh từng có 2 năm sắm vai trò trụ cột tại đội Công an TPHCM (tên gọi trước đây là CLB TPHCM). Chính tiền vệ gốc Brazil đã cùng đội bóng ngành Công an đăng quang Cúp Quốc gia trước khi trở về Malaysia sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại.

Endrick là tuyển thủ Malaysia hiểu rõ nhất về đội chủ nhà Việt Nam, nhất là khi anh có mối quan hệ rất thân với thủ môn Patrik Lê Giang. Ở buổi tập trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã có những trao đổi với Endrick, bao gồm cả vấn đề sức khỏe lẫn những chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu của nam cầu thủ.

"Cơn bão" chấn thương đang là nỗi lo của đội tuyển Malaysia trước trận lượt về với chủ nhà Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HIẾU

Malaysia đã có 2 ngày lưu trú tại Hà Nội và làm quen dần với điều kiện thời tiết của địa phương. Tuy nhiên, vấn đề HLV Tan Cheng Hoe lo nhất là tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Mới nhất, hậu vệ Rodney Celvin đã không may gặp chấn thương và phải rời sân chỉ sau 11 phút thi đấu ở trận bán kết lượt đi với Việt Nam. Cho đến hiện tại, Malaysia có ít nhất 8 cầu thủ đã và đang gặp những vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến trận lượt về với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở trận lượt đi, Malaysia đã thua 0-2. Vì không tính luật bàn thắng sân khách nên thầy trò HLV Tan Cheng Hoe buộc phải ghi ít nhất 2 bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Dù thừa nhận khó khăn khi làm khách tại Hà Nội, nhưng nhà cầm quân của Malaysia vẫn kỳ vọng các cầu thủ sẽ có một màn trình diễn tích cực, với hy vọng đảo ngược tình thế.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20 giờ tối 19-8 trên sân Mỹ Đình.

HỮU THÀNH