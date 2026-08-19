Bóng đá trong nước

Bán kết lượt về: Việt Nam - Malaysia (FPT Play trực tiếp lúc 20 giờ ngày 19-8): Ưu tiên sự chắc chắn

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Dù suốt lịch sử Giải vô địch Đông Nam Á, tính từ khi chuyển sang thể thức thi đấu sân khách - sân nhà năm 2004 đến nay, chưa từng có đội nào thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi lại lật ngược thế cờ ở lượt về nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc tấm vé vào chung kết. Hơn 10 năm trước, tại AFF Cup 2014, Việt Nam từng thắng Malaysia 2-1 ở Kuala Lumpur nhưng rồi thua 2-4 trên sân Mỹ Đình trong trận đấu mà giới quan sát vẫn chưa thể giải thích vì sao Việt Nam “tự thua” như vậy.

Trung vệ Thành Chung (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ Malaysia ở trận bán kết lượt đi. ẢNH: ANH KHOA
Trung vệ Thành Chung (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ Malaysia ở trận bán kết lượt đi. ẢNH: ANH KHOA

Năm nay, đội tuyển Malaysia bước vào trận bán kết lượt về trong tình cảnh tương tự. Đương nhiên, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội bóng của ông chưa từ bỏ hy vọng khi Malaysia đã chơi rất tốt ở trận lượt đi dù không có đủ những cầu thủ ưu tú và không chịu áp lực tâm lý. Thậm chí, đội khách có “chỗ dựa” lịch sử: Trong 7 lần vào bán kết từ năm 2004 đến nay, đội tuyển Malaysia có 3 lần vào chung kết và 2 lần bại tướng của họ là đội tuyển Việt Nam (2010, 2014).

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Không khí tập luyện của các tuyển thủ Việt Nam ngày 18-8. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước một đối thủ “không còn đường lùi”, đội tuyển Việt Nam nên chắc chắn trong phòng ngự, kiểm soát sự hưng phấn để duy trì cự ly đội hình, không cuốn theo lối đá va chạm của đối phương. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ nguyên bộ khung ở trận chiến thắng nhưng yêu cầu sự kỷ luật cao hơn từ học trò. Một thế trận thực dụng, rình rập để trừng phạt những khoảng trống khi Malaysia buộc phải dâng cao sẽ là phương án tối ưu.

Giá vé trận đấu được đẩy lên rất cao. Theo đó, vé mệnh giá 300.000 đồng được rao bán ở mức 700.000 đồng; vé 700.000 đồng có giá khoảng 1,5 triệu đồng... Nhiều người hâm mộ sau khi hỏi giá đã bỏ đi. Có lẽ, họ chờ đến sát giờ bóng lăn vào tối nay, khi giá vé “chợ đen” giảm mới mua.

HỮU THÀNH

ĐĂNG LINH

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Đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe Hữu Thành Bại tướng Minh Hoàng Chợ đen Giá vé Chỗ dựa Tình cảnh Rình rập

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