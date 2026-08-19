HLV Kim Sang-sik sẽ giữ nguyên bộ khung, chọn lối chơi an toàn trước Malaysia

Ngoại trừ trường hợp chấn thương ở ngón chân của Văn Vĩ, để ngỏ khả năng ra sân ở trận lượt về gặp Malaysia, các vị trí còn lại hẳn sẽ khó để HLV Kim Sang-sik điều chỉnh so với đội hình xuất phát ở trận lượt đi.

Văn Vĩ tập riêng vào chiều 18-8. Ảnh: HẢI HOÀNG

Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang vận hành rất trơn tru. Thủ môn Lê Giang cùng bộ ba hậu vệ Việt Anh, Thành Chung và Xuân Mạnh đã duy trì sự tập trung cao độ và thi đấu ổn định trong hai trận đấu gần nhất. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc gần như sẽ không đưa ra bất kỳ sự xáo trộn nào ở hậu phương.

Sự thay đổi bất khả kháng nếu có sẽ nằm ở hành lang cánh trái. Trong buổi tập chiều 18-8, cầu thủ chạy biên Văn Vĩ gặp vấn đề ở ngón chân và chưa có được trạng thái sức khỏe tốt nhất. Nếu Văn Vĩ không kịp bình phục, Đoàn Văn Hậu sẽ ở tư thế sẵn sàng để thay thế. Ở hành lang đối diện, Nguyễn Tiến Anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho một suất đá chính.

Xuân Son giữa vòng vây của hậu vệ đội Malaysia. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tại khu trung tuyến, bộ ba Hoàng Đức, Thành Long và Hoàng Hên tiếp tục được tin tưởng án ngữ ngay phía sau cặp tiền đạo Đình Bắc và Xuân Son. Việc giữ sự ổn định ở khu vực giữa sân là tính toán hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Với chiến thắng 2-0 làm vốn ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam không việc gì phải nóng vội. Lối chơi an toàn, chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong trận tái đấu này nhằm hướng đến mục tiêu kép: vừa giành vé vào chung kết, vừa bảo toàn được lực lượng và thể lực cho các trụ cột. Theo đó, những ngôi sao như Quang Hải, Tài Lộc hay Hai Long nhiều khả năng sẽ tiếp tục sắm vai "dự bị hạng sang", sẵn sàng vào sân thay người tùy thuộc vào diễn biến và ý đồ chiến thuật.

Văn Hậu khả năng trở lại vị trí quen thuộc ở hành lang trái.

Điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là phong độ cao của các cầu thủ cùng một lực lượng dày dặn, được đảm bảo tốt trước trận bán kết lượt về.

Việc giải quyết gọn gàng trận đấu trên sân Mỹ Đình còn giúp ban huấn luyện chủ động tính toán cho chặng đường tiếp theo. Nếu lọt vào chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển sớm sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Đội chủ nhà Thái Lan hiện có lợi thế lớn về thể lực khi được nghỉ nhiều ngày hơn và không phải di chuyển sau vòng bán kết.

Chính vì vậy, một chiến thuật thực dụng và an toàn trước Malaysia vào lúc này chính là chìa khóa mở ra cơ hội cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

QUỐC CƯỜNG