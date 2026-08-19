Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch sang Thái Lan

Với chiến thắng 2-0 trước Malaysia ngay trên sân khách ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đến gần với trận tranh chung kết với đội tuyển Thái Lan. VFF đã lên kế hoạch di chuyển cho đội nếu vượt qua được trận bán kết vào tối 19-8.

Xuân Son và các đồng đội đến gần mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch (Ảnh: ĐỨC CƯỜNG)

Do khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa trận bán kết lượt về và chung kết lượt đi không nhiều (ngày 22-8 diễn ra chung kết lượt đi) nên VFF chuẩn bị kế hoạch di chuyển sớm nhất cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ bay sang Thái Lan vào lúc 8 giờ 50 ngày 20-8 và chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu.

Nếu giành quyền vào chung kết, Việt Nam cùng với Thái Lan sẽ lập kỷ lục về số lần đối đầu trong trận chung kết khi đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội so tài ở trận cuối cùng của giải. Hai lần trước danh hiệu chia đều cho hai đội khi Thái Lan vô địch năm 2022 và sang năm 2024 đến lượt thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang.

Thái Lan hiện là đội giàu thành tích nhất ở đấu trường này với 7 lần vô địch. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 3 lần vô địch (2008, 2018 và 2024). Số liệu trên cho thấy đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có phần mạnh hơn trong những năm gần đây, nhất là Những Chiến binh Sao Vàng đang là Đương kim vô địch giải.

KHÁNH VÂN