HLV Kim Sang-sik và bài toán Đình Bắc: Giữ "vũ khí bí mật" cho trận chung kết?

Tối nay (19-8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt về với tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Nắm lợi thế lớn trong tay, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thực hiện những toan tính chiến thuật và nhân sự táo bạo, trong đó trường hợp của tài năng trẻ Đình Bắc là một dấu hỏi lớn.

Đình Bắc đang bị "treo" 1 thẻ vàng nên có thể HLV Kim Sang-sik sẽ phải đắn đo khi bố trí chân sút này vào đội hình xuất phát.

Chiến thắng 2-0 tại lượt đi ở trên sân khách đã giúp tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, thử thách thực sự nằm ở lịch thi đấu dày đặc phía trước. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngay sau trận đấu tối nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải di chuyển ngay sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 22-8.

Việc phải cày ải 3 trận đấu căng thẳng chỉ trong vòng 8 ngày đặt ra bài toán phân phối thể lực cực kỳ áp lực. Chính vì vậy, cuộc so tài với Malaysia tối nay sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc xoay tua lực lượng, từ sơ đồ chiến thuật cho đến nhân sự, nhằm chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho chặng đua cuối.

Văn Vĩ khả năng ngồi ghế dự bị do có vấn đề ở ngón chân

Theo tôi, hai vị trí đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của tuyển Việt Nam là Văn Vĩ và Đình Bắc. Hậu vệ cánh trái Văn Vĩ đang gặp vấn đề ở ngón chân. Dù vậy, ban huấn luyện không quá lo lắng khi trong tay ông Kim vẫn còn một Đoàn Văn Hậu dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng án ngữ hành lang trái.

Trước một Malaysia khát khao lật ngược thế cờ, lối chơi của Việt Nam cần ưu tiên sự an toàn. Sự trở lại của Văn Hậu được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn và thép kín kẽ cho hàng phòng ngự.

Trường hợp của Đình Bắc lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Chân sút trẻ này đang sở hữu phong độ rất cao, tâm lý hưng phấn và luôn ra sân với tinh thần chiến đấu rực lửa. Đáng chú ý, ngày 19-8 hôm nay cũng chính là sinh nhật của Đình Bắc. Khát khao ghi bàn để tự tặng quà cho bản thân chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực to lớn cho anh.

Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Một HLV giàu kinh nghiệm như ông Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải cẩn trọng, bởi Đình Bắc hiện đã nhận một thẻ vàng. Nếu dính thêm một án phạt nữa vào tối nay, anh sẽ bị treo giò và lỡ hẹn với trận chung kết lượt đi.

Trong sa bàn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc được xem là quân bài chủ lực, đặc biệt nguy hiểm trong các phương án phản công tốc độ. Để bảo vệ học trò khỏi nguy cơ thẻ phạt và giữ sức cho trận chiến quyết định với Thái Lan, nhiều khả năng ông Kim sẽ để Đình Bắc ngồi ghế dự bị và tung vào sân ở thời điểm thích hợp.

Suất đá chính trên hàng công tối nay có thể thuộc về bộ ba tiền đạo nhập tịch: Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Mục tiêu của việc sử dụng bộ ba này là tận dụng thể hình, thể lực vượt trội để áp đặt lối chơi và "đè bẹp" ý chí chiến đấu của Malaysia ngay từ những phút đầu tiên.

Dù có lợi thế dẫn trước 2-0, tuyển Việt Nam sẽ không được phép chủ quan. Bài học nhãn tiền từ việc Thái Lan phải chật vật "toát mồ hôi" mới vào được chung kết sau khi bất ngờ sẩy chân trước Singapore trên sân nhà là lời cảnh tỉnh đắt giá.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng thực dụng, và an toàn để bảo toàn cả tỉ số lẫn lực lượng trước khi bước vào "Trận chiến vương quyền" của bóng đá khu vực.

NGUYỄN TUẤN PHONG