Mưa lớn tại sân Mỹ Đình, ảnh hưởng đến trận Việt Nam - Malaysia

Mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực Mỹ Đình ngay trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, gây ngập úng tại một số điểm, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người hâm mộ cũng như những lo ngại về điều kiện thi đấu.

Sân Mỹ Đình mưa lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia (ẢNH: TÂM HÀ)

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Thời điểm khoảng 3 tiếng trước khi bóng lăn, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực của thủ đô, trong đó khu vực quanh sân Mỹ Đình chịu ảnh hưởng đáng kể.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường dẫn vào sân Mỹ Đình xuất hiện các điểm ngập úng sau cơn mưa. Lượng nước lớn khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn. Lực lượng công an đã tăng cường điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người hâm mộ.

Theo dự báo thời tiết, mưa có thể xảy ra suốt cả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo cổ động viên vẫn đến sân từ sớm. Nhiều người mặc áo mưa, mang theo dù và kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài sân với hy vọng mưa sẽ giảm trước giờ thi đấu. Có những nhóm người hâm mộ vẫn “đội mưa” duy trì sự sôi động trước sân Mỹ Đình.

Phía trước sân Mỹ Đình bị ngập úng, gây khó khăn cho người hâm mộ. ẢNH: TÂM HÀ

Cơn mưa không chỉ gây trở ngại bên ngoài sân mà còn có khả năng tác động trực tiếp đến chuyên môn của trận đấu. Mặt cỏ sân Mỹ Đình vừa được cải tạo trước thềm ASEAN Cup 2026, nhưng lượng nước lớn có thể khiến sân trơn hơn, bóng lăn nhanh và khó kiểm soát. Các cầu thủ Việt Nam vì thế có thể phải hạn chế những pha xử lý kỹ thuật và điều chỉnh cách triển khai bóng.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho các tình huống phát sinh. Đáng chú ý, ở buổi tập cuối cùng vào chiều 18-8, toàn đội đã tập luyện trong điều kiện có mưa. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đóng quân tại một khách sạn cách sân Mỹ Đình gần 6 km và trong điều kiện mưa lớn, thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn bình thường.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã tạo lợi thế lớn khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt đi trên sân khách. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế đáng kể trước trận lượt về.

HỮU THÀNH