Bán kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Malaysia: Xuân Son lập cú đúp đưa Việt Nam vào chung kết

HLV Kim Sang-sik chia sẻ nhanh tại sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn: “Biết rằng trận đấu hôm nay có thể diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng chúng tôi không lấy đó làm khó khăn và không để điều kiện thời tiết ngăn cản ý chí của mình"

"Sau trận lượt đi, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng, nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tiếp tục đạt được kết quả tốt ở trận lượt về. Chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rằng trận lượt đi đã qua. Hôm nay, hãy nghĩ đây là một trận đấu mới, bắt đầu với tỉ số 0-0. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng chung cuộc, qua đó đoạt vé vào chung kết”.