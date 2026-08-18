CLB Công an Hà Nội đối đầu 5 CLB Nhật Bản tại AFC Champions League Elite 2026-2027

Lần đầu tham dự đấu trường danh giá nhất của châu Á là AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội đã xác định các đối thủ ở vòng đấu bảng, trong đó bảng đấu của đội đương kim vô địch V-League có đủ 5 đại diện mạnh nhất của bóng đá Nhật Bản.

Đội hình với 6 ngoại binh, 4 cầu thủ Việt kiều đã giúp CAHN vượt qua Aldelaide (Australia) trong trận tranh play-off. (Ảnh: CAHN FC)

Tại Lễ bốc thăm vòng bảng (League Stage) của AFC Champions League Elite 2026-2027 diễn ra ngày 18-8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), CLB Công An Hà Nội được xác định sẽ đối đầu với 8 CLB, trong đó có 5 đại diện của bóng đá Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka.

Các đội còn lại cùng nhánh đấu là Shanghai Port và Beijing Guoan của Trung Quốc, cùng đội mạnh nhất Malaysia là Johor Darul Ta’zim.

Các đại diện của Nhật Bản đều có bề dày thành tích để sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch. Trong đó, Kashima Antlers từng giành chức vô địch châu Á năm 2018. Vissel Kobe là nhà vô địch Nhật Bản mùa giải 2025-2026, trong khi Kashiwa Reysol cũng là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của J-League. Kyoto Sanga FC và Gamba Osaka là hai đại diện còn lại của Nhật Bản tại League Stage khu vực phía Đông.

Gamba Osaka là đương kim vô địch AFC Champions League Two 2025-2026, trong khi Kashima Antlers trở lại sân chơi cấp cao nhất của bóng đá châu Á sau lần gần nhất góp mặt vào năm 2019.

Ảnh: CAHN FC

AFC Champions League Elite 2026-2027 là mùa giải thứ 3 kể từ khi giải đấu được đổi tên từ AFC Champions League và được mở rộng lên 32 đội tại League Stage, với 16 đội ở mỗi khu vực Đông và Tây Á.

Tại League Stage, mỗi đội sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tám đội có thành tích tốt nhất tại mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Các trận đấu League Stage sẽ khởi tranh từ ngày 14-9-2026 và kết thúc vào tháng 2-2027. Vòng 16 đội diễn ra từ ngày 1 đến 17-3-2027.

Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ được tổ chức tập trung tại Saudi Arabia, trong khoảng thời gian từ ngày 23-4 đến 1-5-2027.

QUỐC CƯỜNG