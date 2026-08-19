Các cầu thủ Việt Nam tưởng nhớ HLV Phan Thanh Hùng

Được sự chấp thuận của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối 19-8, cầu thủ hai đội cùng khán giả đã tiến hành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ HLV Phan Thanh Hùng.

Cầu thủ hai đội và khán giả tiến hành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ HLV Phan Thanh Hùng.

Thông qua loa phát thanh trên sân, Ban tổ chức đã nhắc lại những đóng góp của HLV Phan Thanh Hùng cho bóng đá Việt Nam trong vai trò cầu thủ, HLV và sau này là Giám đốc kỹ thuật, thành viên Hội đồng HLV của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Phan Thanh Hùng có hơn 30 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam trên nhiều cương vị. Ông là cựu cầu thủ đội Quảng Nam Đà Nẵng, HLV trưởng các CLB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Becamex Bình Dương, Quảng Ninh và cũng từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Sau đó ông tham gia vào Hội đồng HLV bóng đá Việt Nam thuộc VFF.

Mùa bóng 2025-2026 ông làm Giám đốc kỹ thuật của CLB SHB Đà Nẵng, nhưng khoảng nửa cuối giai đoạn hai ông đã rời đội để tiến hành điều trị bệnh... Đó cũng là mùa giải cuối cùng trong đời của ông.

Từ những đóng góp của ông, ngày 9-8, VFF đã tiến hành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho Nhà cầm quân này.

HLV Phan Thanh Hùng đã qua đời lúc 21 giờ 5 phút ngày 11-8 tại nhà riêng ở Đà Nẵng sau thời gian dài lâm bệnh, ông hưởng thọ 67 tuổi.

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QUỐC CƯỜNG