Bóng đá trong nước

CLB Công an TPHCM lần thứ 3 vô địch Cúp Quốc gia

SGGPO

Giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 vào tối 14-6 ngay trên sân Ninh Bình, CLB Công an TPHCM đã đăng quang ở Cúp Quốc gia mùa bóng 2025-2026. Đây cũng là lần thứ 3 họ giành Cúp Quốc gia, hai lần trước thực hiện vào các năm 1998 và 2000-2001.

CLB Công an TPHCM vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026 đầy thuyết phục.
CLB Công an TPHCM vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026 đầy thuyết phục.

Không xa lạ gì nhau và tự tin vào thực lực cùng ưu thế đá sân nhà, Ninh Bình đã dâng cao tấn công ngay từ đầu trận với hy vọng sớm tìm bàn thắng. Trước khí thế của đội chủ nhà, Công an TPHCM đã vận hành “bài tủ” quen thuộc trong những chuyến thi đấu trên sân khách là tập trung xây dựng lối đá an toàn ở phần sân nhà, chờ cơ hội ra đòn phản công nhanh.

Trận này Tiến Linh tiếp tục ngồi ghế dự bị khi chân sút này không lạ với hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng như phong độ chưa ổn định. HLV Phùng Thanh Phương đặt niềm tin vào Wiliiams, Khoa Ngo, Raphael trên hàng công.

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Williams (10), tác giả bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Công an TPHCM

Ở vào thế trận như nhường khu trung tuyến cho đội chủ nhà, Công an TPHCM bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17. Từ pha đá phạt góc của Minh Trọng được Raphael kết thúc gọn bằng cú đánh đầu cận thành ghi bàn cho đội nhà.

Mải mê tấn công và dần mất tập trung ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà lãnh tiếp bàn thua thứ hai vào phút 37. Raphael Utzig chọc khe từ giữa sân để Lee Williams phá bẫy việt vị băng nhanh xuống, bứt tốc qua thủ môn Văn Lâm trước khi đưa bóng vào lưới trống.

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Liên tiếp Hoàng Đức, Geovane, Quốc Việt tạo áp lực lên khung thành thủ môn Patrick Lê Giang nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà. Hy vọng lóe lên với Ninh Bình ở phút 74 sau bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt 11m của Geovane. Nhưng quãng thời gian còn lại cùng 6 phút bù giờ không đủ giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Thắng 2-1 chung cuộc, Công an TPHCM giành Cúp Quốc gia 2025-2026 đồng thời sở hữu tấm vé tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa bóng tới.

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QUỐC CƯỜNG

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