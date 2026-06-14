Khởi tranh Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TPHCM năm 2026

Các nữ tuyển thủ quốc gia Kim Thanh, Thùy Trang chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ nhí. Ảnh: HTV

Giải năm nay do Đài truyền hình TPHCM (HTV) phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM, Thành đoàn TPHCM và Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tổ chức với chủ đề "Ước mơ sân cỏ".

Vòng bảng diễn ra từ 14-6 đến 19-6 được tổ chức ở cả 3 khu vực của TPHCM mới sau sáp nhập, quy tụ gần 80 đội bóng lứa tuổi U11 và U13 đến từ nhiều xã, phường và đặc khu Côn Đảo.

Tại lễ khai mạc diễn ra trên sân Tao Đàn vào sáng 14-6 có sự góp mặt của các nữ tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như, Thùy Trang và Kim Thanh. Các cầu thủ đã xuống sân giao lưu cùng các em nhỏ, trao cờ và chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ nhí,

Toàn cảnh lễ khai mạc trên sân Tao Đàn sáng 14-6. Ảnh: DƯ HẢI

Giải có tổng cộng 7 bảng đấu, được bố trí diễn ra tại các sân cỏ ở phường Bến Thành, phường An Nhơn, phường Bình Dương, phường Bà Rịa, xã Long Điền. Kết thúc vòng bảng chọn ra 7 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng chung kết. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 4-7 đến 12-7 tại phường Bà Rịa.

Cơ cấu giải thưởng cũng khá hấp dẫn. Đội vô địch nhận Cúp, huy chương vàng cùng 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận 30 triệu đồng, hạng ba nhận 20 triệu đồng, cùng các giải thưởng cá nhân khác.

QUỐC CƯỜNG