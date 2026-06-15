Hai cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa lên đội tuyển Việt Nam

Một ngày sau khi cùng Công an TPHCM đăng quang Cúp Quốc gia 2025-2026, thủ môn Patrik Lê Giang và tiền vệ Ngô Đăng Khoa đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Patrik Lê Giang và tiền vệ Ngô Đăng Khoa được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Trưa 15-6, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhằm hướng đến các trận giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho ba tân binh gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Ngô Đăng Khoa và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc. Đây đều là những cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo CLB và đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 5 vừa qua. Trong đó, Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa lần lượt là cầu thủ Việt kiều Slovakia và Australia. Còn Nguyễn Tài Lộc nhập tịch từ Brazil, với tên gọi trước đây là Geovane Mango.

Đối với Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa, việc được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia càng làm tăng thêm niềm vui sau thành công ở cấp CLB. Bộ đôi này vừa góp công lớn giúp Công an TPHCM vượt qua Ninh Bình của chính Tài Lộc trong trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra tối 14-6 để lên ngôi vô địch. Sự xuất hiện của ba tân binh được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện khả năng phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội từ ngày 22-6. Danh sách tập trung lần này của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng cùng những cầu thủ Việt kiều và nhập tịch đang có phong độ tốt, đến từ 9 đội bóng tại V-League.

HLV Kim Sang-sik gọi nhiều cầu thủ đang có phong độ cao

Đương kim vô địch V-League đóng góp nhiều gương mặt nổi bật cho đội tuyển, gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, các tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Dù vẫn hướng đến những mục tiêu quan trọng ở đấu trường châu lục, các CLB vẫn tạo điều kiện để cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm với đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức cùng các cựu binh như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long... tiếp tục góp mặt trong danh sách mới nhất của HLV Kim Sang-sik.

Sau thời gian tập luyện trong nước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu với Myanmar ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên. Đây được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor-Leste vào ngày 24-7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được tại ASEAN Cup 2024.

Danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam hướng đến ASEAN Cup 2026

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HỮU THÀNH