Đăng Khoa vẫn chưa thể ra sân tập cùng đội tuyển

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập vào ngày 26-6 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ở buổi tập này đội thiếu 3 cầu thủ là hậu vệ Duy Mạnh cùng hai tiền vệ Đăng Khoa và Khất Văn Khang, phải tập riêng do còn chấn thương.

Hai gương mặt trẻ Đình Bắc và Trung Kiên sẽ phải nỗ lực hết mình để lọt vào đội hình chính.

Đăng Khoa là một trong những tân binh ở lần tập trung này và được đặt nhiều kỳ vọng quán xuyến trục giữa sân cùng với Hoàng Đức. Nhưng đến nay, sau gần 1 tuần tập luyện, tiền vệ thuộc biên chế của CLB Công an TPHCM vẫn còn trong giai đoạn phục hồi, chưa ra sân tập cùng các đồng đội.

Thời gian đến ngày nhập cuộc ASEAN Cup 2026 vẫn còn khá thoải mái cho HLV Kim Sang-sik chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc. Thế nên những ca chấn thương nhẹ, quá tải trong thời gian qua hy vọng sẽ nhanh chóng phục hồi để kịp ráp vào các buổi tập chung cùng đội tuyển.

Đánh giá về những buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Ban huấn luyện, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh cho biết toàn đội đang từng bước làm quen với các yêu cầu về chuyên môn: “Tôi nghĩ là trong thời gian vừa rồi giải quốc gia có sự cạnh tranh quyết liệt và vừa kết thúc, vì thế mọi người vẫn còn đang mệt. Ngoài ra một phần do thời tiết cũng khá khắc nghiệt ở Hà Nội nên dẫn đến tình trạng mệt mỏi.

Chúng tôi mới trải qua vài buổi tập nên toàn đội vẫn đang cùng nhau thích nghi. Ban huấn luyện và các cầu thủ luôn hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên những buổi tập đạt chất lượng tốt nhất. Với một cầu thủ trẻ, thể lực của tôi vẫn đảm bảo để phục vụ cho đội tuyển tốt nhất”.

HLV Kim Sang-sik còn 1 tuần chuẩn bị ở trong nước trước khi đưa đội tuyển sang tập huấn tại Hàn Quốc.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu, gồm 3 trận ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14-7. Trận còn lại sẽ gặp đối thủ quen thuộc là Myanmar vào dịp FIFA Day, ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên.

QUỐC CƯỜNG