Xuân Son lần đầu vào Ban cán sự đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik vừa công bố Ban cán sự đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026. Qua đó Duy Mạnh không còn mang băng đội trưởng mà sẽ được trao lại cho Quang Hải, hai đội phó là Hoàng Đức và Xuân Son.

Xuân Son khẳng định tầm ảnh hưởng ở đội tuyển Việt Nam khi được tín nhiệm vai trò đội phó. Ảnh: VFF

Ở đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3-2026 chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy Ban huấn luyện đã giao trọng trách đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn. Theo đánh giá của VFF, tiền vệ sinh năm 1997 còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Bên cạnh những đóng góp trong màu áo đội tuyển, Quang Hải vừa trải qua mùa giải 2025-2026 thành công cùng CLB Công An Hà Nội khi cùng đội bóng giành chức vô địch V-League, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó cũng là điểm cộng để giúp Quang Hải được tín nhiệm mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam đợt này.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục góp mặt trong Ban cán sự với vai trò đội phó. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.



Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tiếp tục chương trình tập huấn từ ngày 2 đến 14-7.

QUỐC CƯỜNG