Văn Trường nghỉ đến hết mùa giải V-League 2025-2026

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường vừa tiến hành phẫu thuật ca chấn thương mà anh gặp phải tại Panda Cup 2025 vừa qua. Chấn thương không chỉ làm tiền vệ này vắng mặt ở SEA Games 33 mà còn sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng 2025-2026.

Văn Trường sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng.

Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc ngày 15-11 tại Panda Cup 2025, Văn Trường gặp chấn thương sau một tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Pha va chạm khiến đầu gối của tiền vệ sinh năm 2003 bị tổn thương đầu gối bên phải và không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi đội tuyển trở về nước, Văn Trường được đưa đi kiểm tra chuyên sâu bởi các bác sĩ đầu ngành. Kết quả chẩn đoán xác định Văn Trường bị đứt dây chằng chéo trước và cần phẫu thuật.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và thành công. Sau giai đoạn hậu phẫu, theo đề nghị của CLB Hà Nội, Văn Trường sẽ tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại cơ sở y tế do CLB lựa chọn, dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên môn của VFF và CLB chủ quản. Được biết, VFF cũng sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị theo chế độ dành cho vận động viên đội tuyển quốc gia, qua đó giúp Văn Trường an tâm tập trung hồi phục để sớm trở lại với sân cỏ.

Lãnh đạo CLB Hà Nội đến thăm Văn Trường sau ca phẫu thuật thành công.

Việc Văn Trường phải nghỉ thi đấu dài hạn (dự kiến hết mùa giải 2025-2026) là tổn thất không nhỏ đối với U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Tiền vệ này là một trong những trụ cột của tuyến giữa, thi đấu nổi bật tại nhiều giải quốc tế thời gian qua như U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và là hạt nhân trong lối chơi mà BHL đang xây dựng.

CAO TƯỜNG