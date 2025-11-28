HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 vào ngày 29-11

Buổi tập của U22 Việt Nam vào chiều 28-11 là buổi đầu tiên đội có đầy đủ quân số 28 cầu thủ sau khi 3 cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN cùng góp mặt. HLV Kim Sang-sik đã có buổi chia sẻ cùng giới truyền thông, đó cũng là buổi trao đổi thông tin duy nhất của HLV người Hàn Quốc trong những ngày đội rèn quân tại Bà Rịa hướng đến SEA Games 33.

Các cầu thủ của CAHN hội quân muộn tập riêng cùng trợ lý HLV vào chiều 28-11.

HLV Kim Sang-sik cho biết mục tiêu đầu tiên là giành quyền vượt qua vòng bảng. Ông nhận định Lào là đội không được đánh giá cao bằng Malaysia, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn nhằm hướng đến kết quả tốt nhất, thậm chí cố gắng ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế. Riêng Malaysia được xem là bài test khó hơn, đòi hỏi phân tích chi tiết và điều chỉnh phù hợp. “Tôi sẽ theo dõi sát trận đấu giữa Lào và Malaysia để hoàn thiện phương án cho trận lượt cuối”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Lịch thi đấu khá thuận lợi cho U22 Việt Nam khi gặp U22 Lào vào ngày 3-12, sau đó nghỉ lượt 2, đến ngày 11-12 sẽ gặp U22 Malaysia. Điều đó giúp đội có quãng nghỉ tốt hơn cũng như có thời gian nghiên cứu lối đá của đối thủ quan trọng nhất ở vòng bảng là U22 Malaysia.

HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách tham dự SEA Games 33 vào ngày 29-11.

Theo kế hoạch, sau buổi tập chiều 29-11, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ là thử thách rất khó khăn. “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”, ông nói.

“Trận đầu luôn khó. Chúng tôi đã phân tích kỹ để xây dựng phương án tấn công hiệu quả nhất, cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế trước khi gặp Malaysia”. Toàn đội sẽ di chuyển sang Bangkok vào sáng 1-12 để bắt đầu hành trình thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

CAO TƯỜNG