Các đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận tin vui trước thềm SEA Games 33

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, các đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận tin vui khi Acecook Việt Nam tiếp tục gia hạn gói tài trợ chính với VFF ở mức cao nhất, đồng hành cùng các đội tuyển đến năm 2030.

Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú cùng các HLV Mai Đức Chung, Kim Sang-sik, đại diện cầu thủ hai đội tuyển chụp hình lưu niệm cùng ông Shimamura Masafumi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tham dự buổi lễ có đầy đủ các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sau khi cả hai đội hoàn tất chương trình tập huấn và lần lượt có mặt tại TPHCM để chờ ngày lên đường sang Thái Lan. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú cho biết: “Việc Acecook Việt Nam quyết định nâng cấp và kéo dài gói tài trợ đến năm 2030 là thông điệp ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam.

Họ đã cho thấy tinh thần trách nhiệm trong sự đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, cũng như gửi gắm niềm tin của người hâm mộ, tiếp thêm động lực cho các đội tuyển Việt Nam cống hiến, chinh phục những thành tích mới, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam”.

Ông Shimamura Masafumi, giám đốc khối Marketing công ty Acecook Việt Nam chia sẻ, “Với hành trình đầy hứa hẹn phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với bóng đá Việt Nam trong mọi hành trình, mọi khoảnh khắc, bất kể vinh quang hay gian khó, cùng nhau không ngừng tiến bước, cùng nhau vươn lên mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm năng lượng cho tinh thần thể thao Việt Nam, vì một Việt Nam khỏe mạnh, gắn kết và tràn đầy tự hào dân tộc”.

Văn Khang và Đình Bắc ký tên vào áo tặng người hâm mộ

Hai HLV Kim Sang-sik, Mai Đức Chung cùng đội trưởng và đội phó hai đội tuyển đã đại diện lên nhận 500 triệu đồng do nhà tài trợ Acecook Việt Nam trao tặng. HLV Mai Đức Chung đã thay mặt hai đội tuyển gởi lời cám ơn đến nhà tài trợ, đồng thời gởi tặng 100 triệu đồng (50 triệu đồng mỗi đội) nhằm ủng hộ người dân vừa trải qua cơn bão lũ vừa qua.

Theo kế hoạch, đội U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-12. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vừa hoàn tất chuyến tập huấn tại Nhật Bản về nước vào ngày 30-11, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách còn 23 cầu thủ vào ngày 1-12 trước khi bay sang Thái Ln vào ngày 2-12.

