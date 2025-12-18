HLV Kim Sang-sik: Tinh thần không bỏ cuộc đưa U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên cùng U22 Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất tại đấu trường SEA Games.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam tung hô HLV Kim Sang-sik sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác đoạt huy chương vàng SEA Games và thực sự tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là ý chí không bỏ cuộc của các cầu thủ. Trong trận chung kết, dù có thời điểm chúng tôi bị dẫn trước 0-2, nhưng toàn đội vẫn giữ vững tinh thần, không buông xuôi và tiếp tục chiến đấu đến cùng. Chính sự kiên cường đó đã giúp U22 Việt Nam tạo nên một chiến thắng đầy cảm xúc”, ông nói.

Trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ăn mừng chiến thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo HLV Kim Sang-sik, quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam trước giải đấu là rất tích cực. Các buổi tập diễn ra nghiêm túc, cầu thủ thể hiện quyết tâm cao. Tuy nhiên, khi bước vào trận chung kết với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài Rajamangala, các học trò của ông phần nào bị tâm lý, nhập cuộc chưa thực sự tốt, từ đó bị dẫn 0-2 sau hiệp 1.

“Ở những phút đầu trận, tôi cảm nhận được sự nặng nề trong lối chơi của các cầu thủ. Có thể việc thi đấu trước đông đảo khán giả đã khiến các bạn ấy bị ảnh hưởng tâm lý và mất đi một chút tự tin. Nhưng điều quan trọng là càng về sau, toàn đội càng chơi tốt hơn, càng thể hiện được bản lĩnh và khát khao chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục dành nhiều lời khen cho tinh thần, thái độ và sự tiến bộ của các tuyển thủ U22 Việt Nam: “Càng thi đấu, các cầu thủ càng chơi hay, càng gắn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi thực sự rất tự hào về họ. Chức vô địch này là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể”.

Đình Bắc ăn mừng cùng người hâm mộ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã có mặt trực tiếp trên sân để cổ vũ cho U22 Việt Nam, cũng như người hâm mộ tại Việt Nam luôn dõi theo, ủng hộ toàn đội trong suốt thời gian qua.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường của bóng đá Việt Nam trong năm nay: “Đầu năm, đội tuyển quốc gia đã giành chức vô địch, và bây giờ U22 Việt Nam tiếp tục đăng quang tại SEA Games. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Khép lại cuộc trao đổi, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh rằng tấm huy chương vàng SEA Games 33 sẽ là bước đệm quan trọng để U22 Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)