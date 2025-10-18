Các tay cơ Việt Nam rời giải carom vô địch thế giới 2025

2 tay cơ góp mặt ở vòng 1/8 là Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực rốt cuộc cũng đã nói lời chia tay giải sau khi để thua ở vòng đấu này.

Cơ thủ Bao Phương Vinh đã dừng bước tại vòng 16 người xuất sắc nhất giải năm nay. Ảnh: UMB

Billiards Việt Nam chỉ còn Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực thi đấu vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải carom 3 băng vô địch thế giới tại Bỉ. Tuy nhiên, sau buổi tối thi đấu ngày 17-10, các tay cơ Việt Nam cũng bị loại.

Bao Phương Vinh đối đầu với Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) với hy vọng sẽ giành được chiến thắng để vào tứ kết. Phương Vinh khởi đầu tốt với 18 điểm sau 3 lượt cơ đầu tiên. Dẫu thế, Berkay Karakurt có sự trở lại ấn tượng bởi cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện tốt các kỹ thuật để điều bi giành điểm. Kết thúc hiệp thứ nhất, Bao Phương Vinh dẫn điểm trước với tỷ số 28-25. Tuy nhiên trong hiệp 2, cơ thủ của chúng ta không thể áp đảo đối thủ còn Berkay Karakurt chơi đầy kỹ thuật để vượt lên thắng chung cuộc 50-38 sau 25 lượt cơ thi đấu.

Trong trận còn lại, Trần Thanh Lực thi đấu trước Martin Horn (Đức) nhưng chấp nhận để đối thủ chiếm ưu thế và vượt qua với kết quả áp đảo 50-14.

Thua trận, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực dừng bước tại giải carom 3 băng vô địch thế giới 2025. Đồng thời, billiards Việt Nam cũng hết cơ thủ còn thi đấu. Giải sẽ bế mạc ngày 18-10 theo giờ địa phương tại Bỉ.

Ở giải năm nay, billiards Việt Nam có Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực và Trần Quyết Chiến giành suất tham dự. Năm ngoái, Trần Thanh Lực từng góp mặt trận chung kết nhưng chỉ giành ngôi á quân.

MINH CHIẾN