Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền sẽ được bố trí công tác huấn luyện khi rời sàn đấu

Trương Thị Kim Tuyền (thứ 2, từ phải qua) có tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trương Thị Kim Tuyền đã chia sẻ rằng SEA Games 33-2025 tại Thái Lan là kỳ Đại hội thể thao cuối cùng mình sẽ tham dự cùng đội tuyển taekwondo Việt Nam. Trong chia sẻ của mình, cô đã bày tỏ: “SEA Games 33-2025, trận đấu cuối cùng, tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của Tuyền. Khi vừa rời sàn đấu Tuyền đã rơi nước mắt. Tuyền khóc không phải vì mình là người thua cuộc, không phải vì bản thân chỉ nhận được tấm HCĐ mà vì hành trình 12 năm thể thao chuyên nghiệp, 15 năm đứng trên sàn đấu taekwondo được chính thức khép lại cùng một chút tiếc nuối không trọn vẹn. Đối với Tuyền, taekwondo là thanh xuân, là ký ức đẹp.

Được thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam là điều vinh hạnh và đầy tự hào đối với bản thân Tuyền. Và Tuyền rất may mắn khi được sống trọn vẹn với đam mê, nếm trải cả vị ngọt chiến thắng lẫn bài học từ thất bại, những giọt nước mắt hạnh phúc và tự trách. Trong suốt sự nghiệp, Tuyền đã nhận được quá nhiều sự yêu thương và giúp đỡ…”.

Trao đổi ngày 2-1, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền cho biết đơn vị tạo điều kiện tối đa để Trương Thị Kim Tuyền sẽ tham gia công tác huấn luyện đội tuyển taekwondo địa phương. Theo bố trí, Kim Tuyền là thành viên ban huấn luyện tuyến 1. Ngoài ra, Kim Tuyền còn tập luyện và thi đấu theo khả năng chuyên môn của mình tại thời điểm hiện tại. Không loại trừ, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là một trong những giải cuối cùng ở sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp của nữ võ sĩ.

Trương Thị Kim Tuyền là 1 trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cho taekwondo nữ Việt Nam trong 15 năm trở lại đây. Nữ tuyển thủ từng tham dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Cô đã lọt vào tứ kết hạng cân 49kg ở kỳ Olympic trên. Trên đấu trường châu Á, Trương Thị Kim Tuyền có dấu ấn với 2 lần giành HCV giải vô địch châu Á 2018, 2021 cùng các tấm HCĐ tại giải tổ chức năm 2016 và 2024.

Kim Tuyền là võ sĩ có nhiều dấu ấn chuyên môn trong quá trình thi đấu. Ảnh: TTVN

Tuy nhiên, một trong những kết quả có giá trị mà Trương Thị Kim Tuyền đạt được là HCB tại giải vô địch thế giới năm 2017. Chia sẻ trên sàn đấu tại SEA Games 33-2025 vừa qua, nữ võ sĩ cho rằng trận chung kết giải vô địch năm 2017 luôn là kỷ niệm được cô nhớ mãi. Cô đã nói: “Năm đó giải được tổ chức tại Hàn Quốc và đây cũng là một trong những đấu trường lớn mà tôi tham dự vì mình còn trẻ, mới 20 tuổi. Tôi đã vào được trận chung kết. Lúc đó thật sự bất ngờ với chính mình”.

SEA Games 28-2015 là Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên cô đã góp mặt. Lúc đó, Trương Thị Kim Tuyền giành HCV hạng cân 46kg nữ. Tiếp đó cô giành HCV SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam. Kỳ SEA Games 32-2023 tại Campuchia, Kim Tuyền có HCB hạng cân 49kg nữ còn ở SEA Games 33-2025 vừa qua thì cô giành HCĐ cùng nội dung.

Đánh giá về Kim Tuyền, chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil Tae nhìn nhận cô là võ sĩ hội tụ đủ 3 điều đáng trân trọng đó là nhân cách, hành trình và kết quả thi đấu. “Em đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, và chắc chắn sau này cũng sẽ như vậy”, chuyên gia người Hàn Quốc đã động viên Trương Thị Kim Tuyền.

MINH CHIẾN