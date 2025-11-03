Đội tuyển jujitsu Việt Nam giành 2 huy chương đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025

Võ sĩ đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành được 2 huy chương khởi đầu tại giải vô địch thế giới 2025 đang tranh tài ở Thái Lan.

Tuyển thủ Thanh Trúc giành được HCB hạng trên 70kg nữ tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: BÙI ĐÌNH

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam chia sẻ về từ Thái Lan cho biết: “Các võ sĩ của chúng ta đã bước vào những trận đấu đầu tiên tại giải. Trong đó, 2 kết quả huy chương thuộc về Phùng Thị Huệ và Nguyễn Thị Thanh Trúc. Giải vô địch thế giới có sự cạnh tranh quyết liệt từ các võ sĩ hàng đầu do vậy từng VĐV Việt Nam đều phải thận trọng”.

Nguyễn Thị Thanh Trúc là 1 trong những võ sĩ trọng điểm của đội tuyển jujitsu Việt Nam. Cô góp mặt trận chung kết hạng cân trên 70kg nữ nội dung Newaza. Đáng tiếc, võ sĩ của Việt Nam lỡ cơ hội giành ngôi vô địch khi để thua đối thủ Pfaff Rain (Canada) tại trận chung kết nên nhận HCB.

Cùng tại cuộc đấu sớm nhất, võ sĩ kỳ cựu Phùng Thị Huệ tham dự hạng cân 45kg nữ Newaza và cô giành HCĐ.

Ở một số kết quả khác, võ sĩ Lò Thị Phung chỉ có vị trí thứ 7 hạng cân 52kg nữ, Vũ Thị Anh Thư có vị trí 13 hạng 63kg nữ còn Hoàng Thị Nhật Quế đạt vị trí thứ 5 hạng 70kg nữ. Nội dung biểu diễn duo show cũng diễn ra các chương trình thi đấu đầu tiên. Cặp tuyển thủ Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích có hạng 9 duo show nữ còn Trịnh Kế Dương, Nguyễn Ngọc Bích không giành được huy chương nội dung duo hỗn hợp nam nữ.

Các nội dung dành cho hệ vô địch thế giới sẽ kéo dài tới ngày 7-11. Sau đó, nội dung dành cho vô địch trẻ thuộc giải vô địch thế giới tiếp tục thi đấu tới ngày 15-11.

MINH CHIẾN