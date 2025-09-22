Các môn khác

Đội tuyển jujitsu TPHCM xếp hạng nhì toàn đoàn giải vô địch quốc gia 2025

SGGPO

Năm nay, giới chuyên môn đánh giá các trận so tài tại giải jujitsu vô địch quốc gia 2025 tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn về chuyên môn.

Các võ sĩ đã tranh tài hấp dẫn tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH
Với nỗ lực cao nhất, đội tuyển TPHCM giành tổng thành tích 7 HCV, 10 HCB và 18 HCĐ để đứng hạng nhì chung cuộc sau ngày cuối 22-9 tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An.

Trong các nội dung đối với GI, Lê Trọng Hoàng của đội tuyển TPHCM đã vượt qua đồng đội Phạm Trí Dũng (cùng TPHCM) ở trận chung kết hạng cân 69kg, giành HCV. Trong nội dung này, võ sĩ của TPHCM đã lọt vào 6 trận chung kết ở nhiều hạng cân khác đối với nam, nữ nhưng chỉ giành ngôi á quân.

Thi đấu Fighting, võ sĩ TPHCM giành được 2 HCV với kết quả Lý Thị Mùa (48kg nữ) và Nguyễn Huy An (69kg nam).

Ở các trận đấu nội dung NOGI, VĐV đội TPHCM tiếp tục đạt 2 ngôi vô địch từ kết quả thi đấu của Lý Thị Mùa (48kg nữ), Lê Trọng Hoàng (69kg nam). Với thi đấu Contact, võ sĩ Trần Ngọc Lượng (62kg nam) và Lý Văn Huỳnh (85kg nam) mang về ngôi vô địch cho đội TPHCM.

Đứng hạng nhất toàn đoàn là đội Thái Nguyên với 12 HCV, 14 HCB và 8 HCĐ. Đội Hưng Yên giữ vị trí hạng 3 với thành tích 7 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Xếp tiếp theo là đội Đồng Nai, Thanh Hóa, Ninh Bình. Đội Hà Nội đạt 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ qua đó đứng hạng 7.

Trong giải năm nay, giới chuyên môn ghi nhận tuyển thủ quốc gia Đào Hồng Sơn (56kg nam, Hà Nội) đã giành 3 HCV lần lượt ở nội dung GI, NOGI và Contact. Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Huệ (Thái Nguyên) tiếp tục chiếm lĩnh ngôi vô địch ở hạng cân 45kg nữ đối với GI, NOGI và Contact. Võ sĩ được giới người hâm mộ quan tâm là Lò Thị Phung (Đồng Nai) cũng giành được HCV hạng cân 52kg nữ nội dung NOGI.

MINH CHIẾN

jujitsu Đào Hồng Sơn jujitsu vô địch quốc gia 2025 jujitsu Việt Nam Lò Thị Phung Phùng Thị Huệ GI NOGI Contact

