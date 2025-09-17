Giải vô địch quốc gia 2025 là dịp kiểm tra năng lực các tuyển thủ jujitsu Việt Nam

Gần 300 HLV, VĐV jujitsu cả nước tham dự giải vô địch quốc gia 2025 để tranh các bộ huy chương quan trọng, trong đó nhóm võ sĩ trọng điểm chuẩn bị SEA Games 33 đều tham dự.

VĐV jujitsu Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 ở Nghệ An. Ảnh: GAPPLINGVN

“VĐV đội tuyển jujitsu Việt Nam được trở lại đơn vị chủ quản tham dự giải vô địch quốc gia năm nay. Tất cả gương mặt tốt nhất của jujitsu Việt Nam đều tham dự và chúng tôi cũng xem xét chất lượng thi đấu của nhóm võ sĩ trọng điểm chuẩn bị SEA Games 33-2025 trong giải quốc gia lần này”, phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Trần Văn Thạch trao đổi.

Giải đấu có gần 300 HLV, VĐV của 17 đơn vị cả nước tham gia tranh tài từ ngày 18-9 tới 23-9 tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Nhiều gương mặt nổi tiếng của jujitsu Việt Nam sẽ tham dự giải như Ngô Thị Thảo Vân, Nguyễn Thị Minh Vượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Tiến Triển, Đào Hồng Sơn, Vương Trần Hoài Thương, Trần Việt Hoàn, Cấn Văn Thắng, Văn Sửu, Hà Thị Ánh Uyên…

Trước giải vô địch quốc gia 2025, võ sĩ jujitsu Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2025 và vô địch Đông Nam Á 2025 để giành nhiều thành tích huy chương. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng của đội tuyển jujitsu Việt Nam là đấu trường SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan. Hiện tại, chúng ta đang có tuyển thủ Đào Hồng Sơn đã giành HCV các kỳ SEA Games 31, 32. Tuyển thủ này có tham dự giải vô địch quốc gia 2025.

Giải vô địch quốc gia 2025 đưa vào tranh tài 62 bộ huy chương (6 nội dung biểu diễn). Các nội dung đối kháng dành cho Newaza, Fighting và Contact.

MINH CHIẾN