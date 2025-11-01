Đội tuyển jujitsu Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2025 với 24 võ sĩ

HLV Bùi Đình Tiến chuẩn bị chuyên môn cùng các học trò trước khi sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Mỗi cuộc đấu là sự chuẩn bị quan trọng

HLV trưởng Bùi Đình Tiến và 24 tuyển thủ đã có mặt tại Thái Lan, bước vào tranh tài giải jujitsu vô địch thế giới 2025 được diễn ra từ ngày 1-11 tới 15-11. Trong cuộc đấu lần này, giải sẽ tranh tài các nội dung dành cho hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục rà soát lực lượng đối với SEA Games 33-2025. Giải vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Thái Lan là 1 tiền đề giúp tuyển thủ Việt Nam nắm bắt thêm các đối thủ nhưng cũng là dịp tích lũy chuyên môn cho bản thân”, HLV Bùi Đình Tiến chia sẻ.

Ở cuộc đấu vô địch thế giới 2025, đội tuyển có một số tuyển thủ quan trọng tham gia thi đấu như Hồng Ân, Tất Lộc, Nguyễn Thị Hằng, Nhật Quế, Anh Thư, Kế Dương, Ngọc Bích, Hồng Ngọc, Hoài Thương, Ngọc Hân. Ngoài họ, những võ sĩ chủ chốt khác cũng được tạo điều kiện tham dự giải thế giới 2025 để giành thành tích như Thanh Trúc, Duy Thành, Thanh Trà, Thảo Trinh, Hoàng Linh, Văn Thắng, Hồng Sơn, Hoài Thương, Phương Nghi, Sần Thị Liễu, Hà Thị Nhung, Bảo Ngọc, Quang Hào, Mùi Nhình, Hoàng Hiệp, Khánh Ngọc. Đây là đội hình gồm một số võ sĩ trọng điểm mà đội tuyển jujitsu Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 nên giải vô địch thế giới được xem là cuộc đấu tranh thành tích nhưng cũng giúp toàn đội nắm bắt nhiều đối thủ ở Đông Nam Á sẽ góp mặt tại đây.

Phân tích về chuyên môn, phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Trần Văn Thạch bày tỏ: “Ban huấn luyện và từng võ sĩ của đội tuyển đã tham dự giải vô địch châu Á 2025, vô địch Đông Nam Á 2025. Từ các giải đấu này, kinh nghiệm và phân tích chuyên môn đã được rút ra. Lần này, toàn đội tham dự giải vô địch thế giới 2025 sẽ có những trải nghiệm ngay trước thềm SEA Games 33-2025. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ từng nội dung, hạng cân mà VĐV Việt Nam thể hiện phong độ ra sao”.

Đối thủ SEA Games 33-2025 rất đáng gờm

Từng buổi tập luyện chuyên môn, các HLV đều đưa ra các kỹ thuật chi tiết cho tuyển thủ jujitsu Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, đội tuyển jujitsu Việt Nam được tập huấn tại Hà Nội. Sau đó, đội thực hiện chương trình rèn thể lực tại Đà Nẵng. Trước khi sang Thái Lan tranh tài giải vô địch thế giới 2025, tất cả HLV, VĐV tuyển jujitsu Việt Nam tập huấn tại Quảng Ninh nhằm có sự tập trung cao nhất. Từng buổi tập luyện tại Quảng Ninh, mỗi HLV và võ sĩ giữ tinh thần cao nhất bởi tất cả cùng kỳ vọng sẽ đạt được kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025.

Ghi nhận thực tế tại các buổi tập, mỗi HLV luôn đưa ra những chỉ dẫn chi tiết các đòn đánh, động tác cần thiết để võ sĩ tiếp nhận nhằm có phương án thực hiện khi thi đấu. Tuy nhiên, jujitsu là môn võ của khoảnh khắc. Chỉ một động tác vào đòn nhanh hoặc đúng thế thì võ sĩ có thể giành chiến thắng hoặc cũng bại trận mà không thể nói trước.

“Chúng tôi xem xét rất kỹ các nhóm nội dung gồm New Waza, Fighting, Duo classic được ban tổ chức SEA Games 33-2025 đưa vào lần này. Mỗi nội dung đều sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt. Ngoài việc một số quốc gia đã xuất hiện VĐV nhập tịch có trình độ thì một số tuyển thủ jujitsu hàng đầu Đông Nam Á đều tham dự SEA Games 33-2025. Do đó, võ sĩ Việt Nam rất thận trọng chuẩn bị. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhắm cơ hội trong nội dung phù hợp để đảm bảo được thành tích huy chương. Nhưng trên hết, toàn đội giữ tinh thần tập trung và quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo”, HLV Bùi Đình Tiến bày tỏ thêm.

Theo tiết lộ của Ban huấn luyện, võ sĩ từng giành HCV liên tiếp tại SEA Games 31 và SEA Games 32 là Đào Hồng Sơn tiếp tục được tin tưởng tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tuy nhiên, Hồng Sơn sẽ phải điều chỉnh nội dung do hạng đấu 56kg sở trường không tổ chức mà thay vào đó là hạng 62kg nam.

MINH CHIẾN