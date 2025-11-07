Các môn khác

Đội tuyển jujitsu Việt Nam giành 7 HCV tạm vươn lên hạng 3 giải thế giới 2025

Các tuyển thủ của đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành được 7 ngôi vô địch trong ngày áp chót dành cho hệ vô địch của giải thế giới 2025.

Tuyển thủ Thanh Trúc (ngoài cùng bên trái) là 1 trong những võ sĩ có nhiều kết quả huy chương ở giải thế giới 2025 đang tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: WORLDJUJITSU
Trong ngày áp chót của giải jujitsu vô địch thế giới 2025 đang tranh tài ở Thái Lan, các võ sĩ của Việt Nam đã giành được 7 tấm HCV quan trọng ở các nội dung góp mặt.

Kết quả vô địch đầu tiên thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trúc khi cô chiến thắng tại hạng cân trên 70kg nữ nội dung contact hif. Tại nội dung này, Thanh Trúc vượt qua Nurseitova Fariza (Kazakhstan) để giành vị trí số 1 cho mình. Nối tiếp đó, Phùng Thị Huệ đạt HCV hạng cân 45kg nữ nội dung contact hif. Ở hạng cân 63kg nữ nội dung contact hif, 2 võ sĩ Vũ Thị Anh Thư và Nguyễn Thu Hoài của Việt Nam vào trận cuối tranh ngôi vô địch. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Vũ Thị Anh Thư.

Đào Hồng Sơn (phải) đã có HCV tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: TIẾN BÙI

Về thi đấu nam, võ sĩ Đào Hồng Sơn đã thắng Jumamyradov Alyshir (Turkmenistan) để giành HCV hạng cân 56kg nam nội dung contact hif Trong hạng cân này, võ sĩ Phan Tùng giành HCĐ.

Ngoài ra, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc giành thêm HCV hạng cân 70kg nội dung contact nữ, Phùng Thị Huệ có HCV hạng cân 45kg nội dung contact nữ và Đào Hồng Sơn vô địch hạng cân 56kg nam nội dung contact nam.

Cùng với các kết quả HCV, đội tuyển jujitsu Việt Nam có thêm 6 HCB và 6 HCĐ trong các nội dung khác. Với thành tích hiện tại, võ sĩ jujitsu Việt Nam đang tạm đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Kazakhstan đang đứng vị trí số 1 với 8 HCV, 14 HCB, 10 HCĐ. Chủ nhà Thái Lan đã rơi xuống hạng với kết quả 6 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ. Hôm nay 7-11, giải sẽ thi đấu các nội dung cuối cùng trước khi kết thúc hệ vô địch của giải vô địch thế giới 2025. Sau đó, các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ được thi đấu.

MINH CHIẾN

