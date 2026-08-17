Thái Lan muốn trình diễn ấn tượng hơn nữa trong trận lượt về

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan tin rằng đội bóng của ông vẫn còn có thể cải thiện màn trình diễn trong trận lượt về, dù đã thắng áp đảo với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi bán kết ASEAN Cup ngay trên SVĐ Jalan Besar của Singapore, qua đó, giành quyền vào chơi trận chung kết lần thứ 11...

Tuyển Thái Lan có lợi thế lớn sau chiến thắng ở trận lượt đi (Ảnh: ASEAN United)

“Những Chú voi chiến” đã tận dụng sai lầm phòng ngự của Singapore để sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn, nhờ cú đúp của Teerasak Poeiphimai ở trong 26 phút đầu tiên, trước khi Seksan Ratree ghi bàn thắng thứ 3 cho Thái Lan sau một pha phản công 6 phút sau khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu...

Ilhan Fandi đã mang lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho Singapore ở phút 84 với một cú sút cực kỳ đẹp mắt, và khiến tuyển Thái Lan lần đầu tiên bị thủng lưới ở kỳ giải ASEAN Cup năm nay. Dù vậy, bàn thắng của Fandi chỉ được xem như là “an ủi” khi Thái Lan có lợi thế lớn trận lượt về ở Rajamangala

“Chúng tôi hiểu rõ rằng đây mới chỉ là phân nửa chặng đường và chúng tôi sẽ cần quay trở lại Bangkok và đảm bảo sẽ thể hiện một màn trình diễn thậm chí còn tốt hơn tối nay”, nhà cầm quân người Anh nói.

“Khi bạn vào đến bán kết, bán kết là về chiến thắng. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những lần đầu chúng tôi thực sự không thể kiểm soát bóng - và làm chủ trận đấu. Rất nhiều pha tấn công, bàn thắng của chúng tôi lại đến từ những pha phản công, dù chúng tôi không thật sự thi đấu như vậy”.

“Đó không phải là kế hoạch của chúng tôi, vì đó chỉ là những gì trận đấu mang lại cho chúng tôi. Và rồi khi bạn ghi được một vài bàn thắng, tôi nghĩ, đương nhiên, bạn muốn bảo vệ lợi thế dẫn trước của mình”

“Nhưng cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là đến đây và giành chiến thắng, sau đó quay trở lại Bangkok để cải thiện những gì chúng tôi cần làm và thể hiện một màn trình diễn thậm chí còn tốt hơn nữa!”.

Hudson đã thực hiện tới 6 thay đổi trong đội hình so với trận thắng vòng bảng trước Myanmar, đưa Teerasak và Yotsakon Burapha trở lại hàng công nhằm phá vỡ hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới trước Việt Nam, và chỉ để thủng lưới 1 lần trước Indonesia. Tuy nhiên, Singapore nhập cuộc không tốt.

Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả, khi Teerasak ghi bàn ở phút 14 và 26, mặc dù tiền đạo của Port FC đã phải rời sân vì chấn thương 2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, thời điểm Hudson muốn gìn giữ nguồn lực.

“Tôi nghĩ họ là một đội bóng khó chơi, chỉ riêng cách họ bố trí đội hình đã đủ phức tạp rồi”, Hudson nói về các cầu thủ Singapore, “Điều đó khiến việc gây áp lực lên một đội bóng như thế này trở nên rất khó khăn”.

“Tôi nghĩ rằng một trong những điều quan trọng nhất: Chúng tôi muốn kiểm soát bóng. Đó là một trong những điều quan trọng nhất tôi nghĩ sẽ cần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Nhưng đôi khi trận đấu sẽ diễn ra theo cách vốn có. Cuối cùng, mục tiêu là đến đây và giành chiến thắng để có thể trở về Bangkok với lợi thế”.

Đ.Hg.