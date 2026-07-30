Neymar giã từ tuyển Brazil, không chắc sẽ ở lại CLB Santos

Tiền đạo số 1 của tuyển Brazil suốt nhiều năm qua - Neymar Santos - vừa lên tiếng tuyên bố giã từ Đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, sự nghiệp chơi bóng của anh ở CLB quê nhà Santos có thể cũng sẽ sớm khép lại... nhưng chưa rõ anh có giải nghệ hay không.

Neymar sau khi ghi bàn vào lưới Na Uy

Neymar - người vừa kịp ghi 1 bàn thắng chia tay Selecao dù chỉ ra sân vỏn vẹn 23 phút trong trận đấu duy nhất tại FIFA World Cup 2026, trận thua Na Uy 1-2 và bị loại khỏi giải, cho biết với lại Actu Foot (X) về quyết định khó có thể đảo ngược của anh...

“Tôi nghĩ rằng là, câu chuyện của tôi với Đội tuyển quốc gia Brazil đã kết thúc. Tôi đã cống hiến tất cả cho màu áo ấy. Cả trái tim và cả cuộc đời tôi, nhưng giờ đây, tôi tin rằng mình không muốn làm điều đó nữa!”, Neymar chia sẻ chương cuối sự nghiệp.

Tiền đạo 34 tuổi này ra mắt ĐTQG Brazil vào năm 2010. Anh đã chơi 130 trận cho Đội tuyển Vàng - Xanh trên mọi đấu trường, ghi 80 bàn thắng và có 59 pha kiến ​​tạo, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil, vượt cả Ronaldo, Pele.

Ở kỳ FIFA World Cup 2026, dù đang bị chấn thương, anh vẫn được HLV Carlo Ancelotti triệu tập như là cái cách để nhà cầm quân người Ý xoa dịu dư luận và giới mộ điệu bóng đá Brazil, gây ra tranh cãi khi mà những người như Joao Pedro của Chelsea (người mới lập hattrick trong trận giao hữu tiền mùa giải với WS Wanderrers) lại không được gọi.

Trong khi sự nghiệp chơi bóng đội tuyển của Neymar đã khép lại, sự nghiệp thi đấu cho CLB của anh cũng đang đi đến những bước cuối. Anh hiện còn hợp đồng với Santos cho đến hết năm 2026 này và theo nhiều nguồn tin, thì anh sẽ không gia hạn.

Mới đây nhất, hôm 27-7, anh đã rời khỏi trại huấn luyện của CLB của Brazil, không xin phép và cũng bỏ lỡ buổi tập hôm đó. Hành động này diễn ra một ngày sau trận Chapecoense, là thời điểm Neymar chơi cực hay, đá trọn 90 phút và lập được cú đúp...

Có thông tin cho rằng là, ở thời điểm nghỉ ngơi giữa 2 trận đấu, Neymar đã cãi nhau với lại 2 đồng đội, trong đó có hậu vệ Joao Ananhas, người đã phản lưới nhà trong hiệp 2. Ngày hôm sau, Neymar đến trại huấn luyện của Santos, chụp ảnh, uống cà phê rồi rời đi mất tích không tham dự buổi tập phục hồi hôm đó.

Mọi nguyện sau đó diễn ra không quá căng thẳng, khi CLB Santos - vì quá hiểu tính khí thất thường của Neymar, thích ăn chơi hơn là tập luyện - đã ra thông báo không trừng phạt tiền đạo này. Thay vào đó, anh vẫn được xếp chơi trận đấu hôm 29-7, chống lại CLB Universiad Central (của Venezuela) tại giải Copa Sudamericana, anh đã chơi 1 hiệp đấu.

Neymar là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ của Santos. Tiền đạo này trở lại CLB thời niên thiếu vào tháng 1-2025. Mùa giải này, anh đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo trong 16 trận đấu cho Santos. Có vẻ như, anh thỏa mãn với thành tích này.

Đ.Hg.