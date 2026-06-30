Diễn viên Tân Trề mở quán dịp World Cup, cổ vũ Brazil và Ronaldo vô địch!

Diễn viên Tân Trề các các cộng sự vừa mở quán ăn gia đình phong cách đặc sắc mang tên Bà Chế tại con đường Ngô Thị Bì sầm uất (ở Phường Tân Hưng, TPHCM). Là một fan hâm mộ thể thao nói chung, đặc biệt là bóng đá, Tân Trề tạo một địa điểm họp mặt xem bóng đá thú vị khác dành cho các CĐV mê World Cup tại TPHCM.

Diễn viên Tân Trề và các cộng sự

Diễn viên Tân Trề (tên thật là Phan Thanh Tân) từng để hiện phong cách diễn xuất rất duyên dáng, dễ thương và gần gũi qua các phim Kính Vạn Hoa, Xóm Cào Cào, hay cực ngầu và cũng cực chất qua các phim chiếu mạng như là Chị Mười Ba, Vi Cá Tiền Truyện.

Ngoài việc làm nghề, anh còn có các sở thích khác như ăn uống - gặp gỡ chia sẻ cùng bạn bè, đam mê thể thao như chơi bóng đá, làm ông bầu đội bóng. Anh từng đá rất là có nét trong màu áo của đội Nụ Cười Mới, và cũng là thành viên sáng lập đội bóng đá phong trào Đại Lâm Mộc từng quy tụ nhiều siêu phủi một thời.

Hiện anh vẫn dành thời gian chơi và xem bóng đá, đặc biệt vẫn rèn luyện sức khỏe với môn thể thao mới nổi đang “chiếm sóng” tại Việt Nam là pickleball, với việc được mời tham gia khá nhiều giải đấu có mang tính chất Nghệ sĩ và Truyền thông mở rộng...

Trong những ngày Hè nóng bỏng 2026, anh cùng các cộng sự cho ra đời quán ăn gia đình với phong cách ẩm thực đậm chất Trung Hoa mang tên Bà Chế. Quán ăn ra đời ngay đúng vào dịp FIFA World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Bắc Mỹ, biến quán Bà Chế thành một địa điểm ẩm thực kết hợp xem bóng đá mới được giới trẻ mê bóng đá tại TPHCM lựa chọn.

Trao đổi với SGGP Thể thao Online, diễn viên Tân Trề cho biết (trong bộ trang phục tuyển Đức chính hãng cực đẹp) đại ý rằng, anh mặc áo tuyển Đức với mong muốn để “trù ẻo” đội bóng châu Âu thua Brazil tại World Cup năm nay, giúp Neymar - và các đồng đội “báo thù” trận thất bại đau đớn ở bán kết World Cup 2014 tại quê nhà Brazil.

Mơ ước của Tân Trề đã trở thành sự thật trước cả trận chung kết World Cup năm nay, khi tuyển Đức vừa bị Paraguay ở trên loạt sút penalty tại trận đấu vòng 32 đội diễn ra vào sáng sớm 30-6; trong khi tuyển Brazil đánh bại Nhật Bản giành quyền vào vòng 16 đội.

Cũng theo lời Tân Trề, đa phần thực khách đến ăn ở Bà Chế đều có dành tình cảm cho “Anh Bảy” - Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha, và anh cùng với mọi người cũng có mong muốn là “Anh Bảy” dành được Cúp Vàng World Cup, như vậy cả nhà đều vui vẻ.

Khi World Cup 2026 đang bước vào lượt đấu loại trực tiếp căng thẳng, quán Bà Chế sẽ trở thành một lựa chọn thú vị cho những CĐV thích bàn chuyện bóng đá, thích xem bóng đá và thích giao lưu với những nghệ sĩ đam mê môn bóng tròn vốn là khách quen của quán ăn này như là diễn viên Huy Khánh, Hoàng Mèo, Long Đẹp Trai...

Diễn viên Tân Trề rất mê pickleball

Thời còn chơi bóng cho Nụ Cười Mới

Giành Cúp

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ĐỖ HOÀNG - MINH KIỆT