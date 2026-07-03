Ronaldo: “Thi đấu vào ngày giỗ của Jota là sự trùng hợp của cuộc đời!”

Cristiano Ronaldo cho biết, quả thật là: “Một sự trùng hợp của cuộc đời” - khi chiến thắng của Đội tuyển Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội của kỳ FIFA World Cup 2026 vào rạng sáng thứ Sáu, ngày 3-7, diễn ra đúng 1 năm sau ngày mất của người đồng đội bạc mệnh là Diogo Jota.

Tuyển Bồ Đào Nha (đang phòng thủ) trong trận đấu đúng ngày giỗ của Jota

Ronaldo và các đồng đội đã cùng nhau chụp hình với chiếc áo số 21 của Jota sau chiến thắng nghẹt thở có tỷ số 2-1 trước Croatia, trong trận đấu mà kịch tính đã diễn ra từ đầu đến cuối, với những lần việt vị từ chối bàn thắng của cả đội bóng CR7 lẫn đội bóng của Lukita (là tên thân mật của Luka Modric).

Ronaldo chia sẻ: “Quả thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc đời, thật không thể tin nổi! Chúng tôi vốn đã biết điều này từ trước khi trận đấu diễn ra. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Ngày hôm nay, cả đội chúng tôi đều nói về điều đó, về sự trùng hợp của cuộc đời. Thật không thể tin được!”.

Là một người yêu mến Jota, CR7 có nhiều lần thể hiện tình yêu và lòng kính trọng cho người đồng đội đã khuất bằng những lời nói, trả lời phỏng vấn trên mạng xã hội, anh cũng tặng các món quà cho gia đình người bạn quá cố như chiếc đồng hồ kỷ niệm Ngôi vô địch của tuyển Bồ Đào Nha ở Nations League.

Khi trả lời phỏng vấn sau kết quả giúp Selecao châu Âu giành vé lọt vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ đối đầu với lại tuyển Tây Ban Nha của những Pedri, Lamin Yamal, và Mikel Oyarzabal trong trận đại chiến “giữa 2 gã khổng lồ láng giềng của bán đảo Iberia”, Ronaldo cũng mặc chiếc áo số 21 là kỷ niệm của Jota.

HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, ông Roberto Martinez, cũng lên tiếng cho biết rằng là, chiến thắng này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: “Đối với người hâm mộ Bồ Đào Nha, đây là một ngày rất hạnh phúc, cũng vì ý nghĩa của trận đấu này, chúng tôi đã tiến vào giai đoạn tiếp theo, Trong một năm mà chúng tôi dành để vinh danh Diogo Jota”.

Jota và người anh trai Andre Silva đã tử nạn khi chiếc xe của họ gặp tai nạn lúc cầu thủ thuộc biên chế Liverpool đang lái xe qua Tây Ban Nha vào ngày 3-7 năm ngoái, trên đường quay trở lại nước Anh để hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Cái chết của anh gây ra thương tiếc cho nhiều đồng đội Liverpool và Bồ Đào Nha

Trước đó, một bức ảnh đen trắng của Jota đã được trình chiếu trên màn hình lớn tại SVĐ ở Houston trước trận đấu mở màn của Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo. Jota đã mất, nhưng anh vẫn đang sống mãi với nhiều người.

Đ.Hg.