Nhiều cầu thủ hiện đang thi đấu ở RPL, đặc biệt là Kevin (Lenini) Pina của CLB Krasnodar - và Douglas Santos của Zenit Saint Petersburg, đang có trải nghiệm kỳ giải FIFA World Cup cực kỳ thành công. Các CLB chủ quản của cả 2 anh này vừa gửi lời chúc mừng thành tích...

Pina trong trận đấu với Uruguay

Cựu tuyển trạch viên kiêm cả Giám đốc kỹ thuật của Krasnodar - Alexander Tolstikov - đã bình luận về việc ĐTQG Cape Verde tiến vào vòng play-off FIFA World Cup 2026 và nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công này đối với CLB Krasnodar.

“Tôi không quá ngạc nhiên về màn trình diễn của Cape Verde tại kỳ World Cup 2026, vì họ có một số cầu thủ khá mạnh. Tôi không thể nói rằng là họ chơi quá ấn tượng, nhưng họ đã thi đấu tốt. Họ cầm cự được trước Tây Ban Nha và chơi với kỷ luật tuyệt vời. Chúc mừng!”.

“Tôi đặc biệt vui mừng cho Lenini. Có lẽ tất cả những điều này - việc trở thành nền tảng của Krasnodar, giành chức vô địch RPL, và lọt vào vòng play-off World Cup 2026 đều có đôi chút may mắn. Nhưng Kevin, bằng sự chăm chỉ của mình, đã giành được quyền làm nên lịch sử cho ĐTQG tại World Cup”.

“Và đối với Krasnodar, đó là câu chuyện tuyệt vời. Cordoba (Jhon Cordoba của Colombia) đã chơi cho ĐTQG trong một thời gian dài, và giờ Lenini chứng tỏ được bản thân. Điều này cho thấy bộ phận thể thao của Krasnodar đang làm rất tốt công việc của mình” Tolstikov nói với phóng viên Oleg Lysenko của tờ Championat.

Pina đã ghi được bàn thắng lịch sử cho tuyển Cape Verde bằng siêu phẩm sút xa ở phút thứ 21 trong trận đại biểu châu Phi nhỏ bé (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) cầm hòa Uruguay của “Cáo già” Marcelo Bielsa với tỷ số 2-2. Đây chính là bàn thắng đầu tiên ở VCK World Cup của đội bóng đảo quốc Đại Tây Dương.

Nỗ lực của Pina và các đồng đội giúp Cá mập xanh hoàn tất vòng đấu bảng với 3 trận bất khả chiến bại (họ cầm hòa cả Tây Ban Nha hùng mạnh trong trận mở màn), đoạt vé dự vòng đấu loại trực tiếp và sẽ đối đầu với Argentina của Lionel Messi.

Trong khi đó, Chủ tịch Zenit - ông Konstantin Zyryanov - cũng đánh giá rất cao về màn trình diễn của Santos trong màu áo Selecao: “Tôi muốn các cầu thủ ĐTQG Brazil quay trở về nhà càng muộn càng tốt; tôi chúc họ thành công ở trận chung kết. Tôi nghĩ Douglas Santos đang chơi ở phong độ tốt nhất của mình”.

“Giá mà cậu ấy được tham gia tấn công nhiều hơn... Tôi hiểu chỉ thị của HLV Carlo Ancelotti là không nên chạy dâng quá cao và can thiệp vào lối chơi của Vinicius. Santos đang chơi rất tốt”, ông Zyryanov chia sẻ với phóng viên Ilya Nikulnikov của Championat.

Đ.Hg.