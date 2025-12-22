Harry Kane phá kỷ lục của Robben trong chiến thắng đậm cuối năm

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 30 cho CLB trong mùa giải này khi Bayern Munich vượt qua khủng hoảng chấn thương và bệnh tật để đánh bại Heidenheim 4-0 vào Chủ nhật, qua đó bước vào kỳ nghỉ đông của Bundesliga với khoảng cách 9 điểm ở ngôi đầu.

Harry Kane giúp Bayern Munich đánh bại Heidenheim 4-0 qua đó bước vào kỳ nghỉ đông với khoảng cách 9 điểm ở ngôi đầu Bundesliga.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Kane nâng tổng số bàn thắng của anh lên 30 bàn sau 25 trận đấu trên mọi đấu trường cho Bayern mùa này, trong đó có 19 bàn ở Bundesliga. Bàn thắng này cũng đánh dấu cột mốc 100 đóng góp vào bàn thắng (81 bàn thắng, 19 kiến ​​tạo) của anh tại Bundesliga, biến ngôi sao 32 tuổi trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt được cột mốc này ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Đội trưởng đội tuyển Anh đã làm được điều đó chỉ sau 78 lần ra sân, phá vỡ kỷ lục 119 lần ra sân mà huyền thoại người Hà Lan, Arjen Robben cần để đạt được 100 lần đóng góp vào bàn thắng.

Kane chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu: “Kết thúc năm một cách trọn vẹn! Màn trình diễn tuyệt vời hôm nay đã khép lại khởi đầu mùa giải rực rỡ. Về cá nhân, tôi rất vui khi được dẫn dắt các đồng đội với tư cách đội trưởng và đạt đến cột mốc 100 pha kiến ​​tạo bàn thắng tại Bundesliga. Đã đến lúc nghỉ ngơi thật tốt trong kỳ nghỉ đông và sau đó tiếp tục phấn đấu vào năm 2026”.

HLV của Bayern, Vincent Kompany đã tung ra đội hình dự bị gồm nhiều cầu thủ trẻ sau khi đội hình chính bị suy yếu do chấn thương của một số cầu thủ, bao gồm đội trưởng Manuel Neuer và Joshua Kimmich, cùng án treo giò của Konrad Laimer, sự vắng mặt của Nicolas Jackson tại Cúp bóng đá châu Phi và 3 cầu thủ bị ốm. Tuy nhiên, đội khách vẫn là quá mạnh so với Heidenheim - đội không có cú sút nào trúng đích suốt cả trận, trước khi bước vào kỳ nghỉ đông ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Bundesliga gồm 18 đội.

Bayern chưa thua trận nào trước các đối thủ Đức kể từ tháng 3, và có 13 chiến thắng cùng 2 trận hòa trong 15 trận đấu tại Bundesliga mùa này, trung bình ghi hơn 3,6 bàn thắng mỗi trận. Bayern bước vào kỳ nghỉ đông của Bundesliga với khoảng cách 9 điểm ở ngôi đầu so với Borussia Dortmund. “Chúng tôi biết rằng chặng đường đến cuối mùa giải còn rất dài nhưng chúng tôi đang làm tất cả những điều đúng đắn,” Kane nói với đài truyền hình DAZN. “Niềm tin vẫn còn đó, tinh thần đồng đội vẫn còn đó, và đó là những gì chúng tôi cần để tiếp tục bước vào năm mới”.

PHI SƠN