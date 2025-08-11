Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đi chuyển về Đông Anh tập huấn

SGGPO

Ngay sau chặng 2 giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam di chuyển tới Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục tập huấn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tới Đông Anh (Hà Nội) tập luyện sau SEA V.League 2025. Ảnh: SEAVLEAGUE
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tới Đông Anh (Hà Nội) tập luyện sau SEA V.League 2025. Ảnh: SEAVLEAGUE

Chương trình tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã được xây dựng cụ thể. Toàn đội rời Ninh Bình tới Đông Anh (Hà Nội) trong ngày 11-8.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận cuối chặng 2 giải SEA V.League 2025 vào tối 10.8 tại Ninh Bình và giành chiến thắng 3-2 trước đội nữ Thái Lan. Chúng ta giữ hạng 22 thế giới còn Thái Lan có hạng 21.

Đợt tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh chuyên môn lần cuối trước khi toàn đội sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới 2025. Chúng ta sẽ thi đấu cùng các đội Ba Lan, Đức, Kenya tại Bảng G.

“Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn tốt nhất ở Đông Anh (Hà Nội) đảm bảo được yêu cầu trước khi sang Thái Lan thi đấu”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ. Tại Đông Anh (Hà Nội), chúng ta có cơ hội đấu tập với đội nữ Tây Ban Nha và đội nữ Kenya.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác nhận cầu thủ Kenya và Tây Ban Nha sang Việt Nam ngày 15-8. Hai đội bóng thực hiện chương trình tập huấn kéo dài tới ngày 22-8. Chúng ta có 3 trận đấu tập với các đối thủ để hoàn thiện các miếng chiến thuật quyết định.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã lựa chọn 14 gương mặt chính thức dự Giải vô địch thế giới 2025 gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy. Đợt tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ có 14 tuyển thủ thay vì 15 người.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn