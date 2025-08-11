Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đi chuyển về Đông Anh tập huấn

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tới Đông Anh (Hà Nội) tập luyện sau SEA V.League 2025. Ảnh: SEAVLEAGUE

Chương trình tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã được xây dựng cụ thể. Toàn đội rời Ninh Bình tới Đông Anh (Hà Nội) trong ngày 11-8.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận cuối chặng 2 giải SEA V.League 2025 vào tối 10.8 tại Ninh Bình và giành chiến thắng 3-2 trước đội nữ Thái Lan. Chúng ta giữ hạng 22 thế giới còn Thái Lan có hạng 21.

Đợt tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh chuyên môn lần cuối trước khi toàn đội sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới 2025. Chúng ta sẽ thi đấu cùng các đội Ba Lan, Đức, Kenya tại Bảng G.

“Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn tốt nhất ở Đông Anh (Hà Nội) đảm bảo được yêu cầu trước khi sang Thái Lan thi đấu”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ. Tại Đông Anh (Hà Nội), chúng ta có cơ hội đấu tập với đội nữ Tây Ban Nha và đội nữ Kenya.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác nhận cầu thủ Kenya và Tây Ban Nha sang Việt Nam ngày 15-8. Hai đội bóng thực hiện chương trình tập huấn kéo dài tới ngày 22-8. Chúng ta có 3 trận đấu tập với các đối thủ để hoàn thiện các miếng chiến thuật quyết định.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã lựa chọn 14 gương mặt chính thức dự Giải vô địch thế giới 2025 gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy. Đợt tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ có 14 tuyển thủ thay vì 15 người.

