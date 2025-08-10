HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Các vận động viên đã tuân thủ chiến thuật để chiến thắng!

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới đánh bại được đội tuyển Thái Lan ở sân chơi khu vực. Chặng 2 giải SEA V.League 2025 bỗng trở nên đáng nhớ đối với HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò của mình.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có danh hiệu vô địch SEA V.League 2025 cùng các học trò. Ảnh: SEAVLEAGUE

*Phóng viên: - Ông đánh giá như thế nào về ngôi vô địch đầu tiên của Việt Nam tại giải SEA V.League?

*HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Đây là kết quả mà chúng tôi đã kỳ vọng. Tôi xin chúc mừng cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Sau chặng 1 diễn ra tại Thái Lan, đội bóng rút ra những kinh nghiệm quan trọng. Trong chặng 2 thi đấu tại Ninh Bình, chúng tôi có những sự điều chỉnh. Đội nữ Thái Lan hay Indonesia và Philippines đều có sự chuẩn bị nên cầu thủ Việt Nam thi đấu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

*Phóng viên: - Ông cho rằng đâu là những yếu tố mang lại chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan?

*HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh. Trong các ván đầu, đội Thái Lan đã chiến thắng chúng ta. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận điểm được chú ý là tinh thần cầu thủ Việt Nam giữ vững quyết tâm không bỏ cuộc. Vì vậy trong 3 ván còn lại, từng người chơi nỗ lực để đạt chiến thắng cuối cùng.

Phóng viên: - Chiến thắng tại chặng 2 giải SEA V.Leauge 2025 sẽ mang lại những điều gì cho cầu thủ chúng ta, thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Ban huấn luyện hiểu rằng cầu thủ phải đạt được phong độ tốt nhất mới ra sân thi đấu. Với chiến thắng lần này, chúng tôi thấy cầu thủ Việt Nam sẽ không gặp các áp lực tâm lý. Đội Thái Lan là đội bóng mạnh, có thứ hạng ở thế giới nhưng lần đầu tiên chúng ta vượt qua đối thủ thì cho thấy cầu thủ Việt Nam sở hữu những cơ hội thành công của mình.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông và chúc mừng đội bóng!

Sau chặng 2 giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chương trình tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) và có chương trình đấu tập với đội Kenya, đội Tây Ban Nha. Các đội bóng trên sang Việt Nam vào ngày 15-8.

MINH CHIẾN