HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt: Khát vọng đã làm nên chiến thắng!

Ngay sau trận thắng lịch sử trước Thái Lan ở chặng 2 giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào chu kỳ huấn luyện mới từ ngày 11-8, chuẩn bị cho giải đấu còn khắc nghiệt hơn: Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025. Dù khá bận rộn với lịch trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn trao đổi thân tình với phóng viên Báo SGGP.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi với đội trưởng bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy trong trận đấu tại AVC Challenge Cup 2023. Ảnh: P.MINH

PHÓNG VIÊN: Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng chuyền nữ Việt Nam mới vượt qua được Thái Lan ở một giải đấu khu vực. Ông cảm nhận điều đó ra sao?

HLV NGUYỄN TUẤN KIỆT: Rất tuyệt. Nhưng trước hết, tôi phải cảm ơn các học trò của mình, vì họ đã chơi kiên cường, tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra. Quan trọng hơn, khi ở vào tình thế khó khăn nhất, các vận động viên (VĐV) đã biết siết chặt tay nhau, đoàn kết để cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là đánh bại bóng chuyền nữ Thái Lan rất mạnh ở đẳng cấp châu Á. Tôi nhìn thấy khát vọng rất lớn trong tinh thần thi đấu của các tuyển thủ: Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh, Kim Thoa, Nguyễn Thị Trinh…

Vậy theo ông, có phải khoảng cách trình độ giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã được thu hẹp?

So với trước đây, trình độ chuyên môn của các VĐV Việt Nam tiến bộ hơn rất nhiều, không còn thua sút Thái Lan nữa. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam lúc này còn có một số vị trí nổi bật hơn, chẳng hạn VĐV đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, VĐV chuyên phòng thủ Nguyễn Thị Khánh Đang, các phụ công Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy.

Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, chúng ta đôi khi vẫn mắc phải những sai sót ở khâu chuyền một, vị trí chuyền hai chưa thật nhuần nhuyễn. Về chiến thuật và lối chơi, tôi nghĩ chúng ta ngang ngửa với họ. Nhưng về tính ổn định, quả thật chúng ta còn phải học hỏi thêm ở họ.

Như vậy trong tương lai gần, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa để bứt phá?

Nhiều thế hệ HLV và VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu đánh bại bóng chuyền nữ Thái Lan ở đấu trường quốc tế. Giờ đây, thế hệ của các tuyển thủ Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh… đã làm được. Nhưng không vì thế mà chúng ta dừng lại.

Bóng chuyền nữ rất cần sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa từ ngành TDTT, từ Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia và từ xã hội, để các cấp độ đội tuyển có thể nối tiếp nhau tạo nên những thành tích ấn tượng, gìn giữ giá trị đẹp cho bóng chuyền Việt Nam khi tranh tài ở sân chơi quốc tế.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã khởi sắc, tiến bộ vượt bậc trong vòng 3 năm trở lại đây. Vậy theo ông, đâu là những yếu tố mang ý nghĩa quyết định?

Đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đang có được thế hệ VĐV tốt nhất về năng lực chuyên môn, gắn bó với nhau cả trong sân lẫn ngoài cuộc sống. Thứ hai, tôi mong muốn xây dựng đội tuyển như một gia đình thứ hai cho các VĐV, để ở đó, họ luôn cảm nhận được sự công bằng, tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau cùng vươn lên và không có bất cứ khoảng cách nào cả.

Và mọi chuyện đang đi đúng hướng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã 3 lần vô địch AVC Nations Cup, từng dự FIVB Challenge Cup 2024, giành suất chính thức dự giải vô địch thế giới 2025, lần đầu vô địch SEA V.League…

Trong khi đó, đội tuyển trẻ sở hữu tấm vé dự giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới, xuất sắc lọt vào vòng 16 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Nguồn lực con người của bóng chuyền nữ Việt Nam tương đối ổn định, nên đảm bảo được tính kế thừa giữa các tuyến, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ quốc gia.

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đưa tin, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch SEA V.League đầu tiên sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Trong bài viết, AVC nhấn mạnh đội bóng hạng 21 thế giới và nhà vô địch châu Á Thái Lan dù bước vào trận đấu với đội hình toàn sao: Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, Hattaya Bamrungsuk, Thatdao Nuekjang cùng với sự trở lại sau chấn thương của Chatchu-on Moksri đã bị khuất phục bởi sự xuất sắc của Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu bùng nổ bên phía đội chủ nhà. AVC nhấn mạnh: “Chưa bao giờ trong lịch sử SEA Games hay SEA V.League, Việt Nam lại đánh bại được Thái Lan. Chiến thắng này đã chấm dứt cơn khát danh hiệu, khiến người hâm mộ của họ hân hoan…”. SƠN NGUYỄN

