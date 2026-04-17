HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tăng cường thêm tuyển thủ Đức Marie Scholzel

Phụ công đội tuyển Đức Marie Scholzel đã có mặt tại Việt Nam để gia nhập đội nữ Hà Nội chuẩn bị cho Cúp Hùng Vương 2026.

Đội nữ Hà Nội đã tăng cường thêm 1 phụ công ngoại binh để chuẩn bị cho Cúp Hùng Vương 2026.

Ngày 17-4, nguồn tin của SGGP cho biết, ngoại binh Marie Scholzel đã tới Việt Nam. Cầu thủ thi đấu vị trí sở trường phụ công này được đội bóng chuyền nữ Hà Nội tăng cường lực lượng để sẵn sàng tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Đội Hà Nội đã thuê chủ công Ivana Vanjak thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội). Cầu thủ người Đức này đã đóng góp chuyên môn đáng kể để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội nữ Hà Nội giữ mạch toàn thắng qua các trận đã thi đấu. Đội bóng này đã có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 dù không cần kết quả ở lượt trận cuối của mình tại Đông Anh (Hà Nội).

Sự bổ sung Marie Scholzel được cho là cần thiết đối với đội nữ Hà Nội. Bởi lẽ, đội bóng gặp ảnh hưởng do phụ công Lê Thùy Linh gặp chấn thương thời gian qua.

Mục tiêu của đội nữ Hà Nội là giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026. Đồng thời, giải đấu không giới hạn các đội đăng ký số lượng ngoại binh và các đội được đưa hơn 1 cầu thủ ngoại binh ra sân tranh tài.

Tay đập Marie Scholzel sở hữu chiều cao 1m90. Cô đã thi đấu tại Nhật Bản trước khi cập bến đội nữ Hà Nội thời điểm này. Đây là một trong những lần hiếm hoi, đội bóng của Việt Nam thuê ngoại binh ở vị trí phụ công. Năm 2024, đội Binh chủng Thông tin từng thuê 1 phụ công tăng cường lực lượng là tay đập nổi danh Pleumjit Thinkaow (Thái Lan).

Cúp Hùng Vương 2026 sẽ tranh tài từ ngày 23-4 tới 26-4 tại Phú Thọ.

