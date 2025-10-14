Dấu ấn chuyên môn của 4 HLV góp mặt chung kết giải bóng chuyền quốc gia 2025

4 đội bóng lọt vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đã khẳng định được sức mạnh chuyên môn nhưng nhìn kỹ, dấu ấn của từng HLV trưởng mang về chiến thắng quyết định tại bán kết.

HLV Thái Thanh Tùng đã đưa đội chủ nhà nữ Ninh Bình vào trận chung kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khép lại các trận bán kết, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tìm ra 4 đội bóng vào chung kết gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng.

Trong các trận bán kết, từng HLV trưởng mỗi đội bóng đã tập trung chỉ đạo học trò vượt qua giai đoạn áp lực nhất vượt lên giành chiến thắng. “Tôi đánh giá mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng như nhau. Trên hết, đội bóng chúng tôi phải giữ được tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và từng cầu thủ tập trung chuyên môn”, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) bày tỏ. Còn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) nhìn nhận: “Mỗi đội bóng vào bán kết đều là đội mạnh. Tuy nhiên, các đội phải tập trung chuẩn bị kỹ nhất phương án chiến thuật của mình”.

HLV Ngọc Hoa sẽ tập trung chuẩn bị để cầu thủ thi đấu tốt nhất trận chung kết. Ảnh: VTVBĐLA

Nhìn lại các trận bán kết nam, nữ của giải đấu, không ít tình huống thót tim diễn ra trên sân. Tựu chung lại, khán giả được chứng kiến cầu thủ thi đấu lăn xả, giành từng điểm số. Tuy nhiên từng người thầy giữ vai trò quyết định điều chuyển chiến thuật và chọn con người đảm bảo được khả năng ghi điểm hay phòng thủ để làm nên những pha giằng co đó.

HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) đã chia sẻ: “Đội bóng chúng tôi lọt vào trận chung kết sau cuộc đấu bán kết nghẹt thở. Nhưng tôi luôn xác định tinh thần cho từng người trước khi ra thi đấu là đứng trên sân phải nỗ lực trong mọi tình huống và không mất tập trung”. Sau trận bán kết giành chiến thắng trước đội nam Công an TPHCM, HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) nói: “Tôi không biết nói gì hơn, xin chúc mừng các em VĐV. Chúng tôi đã quán triệt trước trận đấu là không được bỏ lỡ bất cứ tình huống nào và phải làm tốt chuyền bóng bước 1. Cầu thủ chúng tôi đã đạt được yêu cầu”.

Sự thú vị của 2 trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là lần đầu tiên các đội bóng gặp nhau tại trận quyết định vị trí số 1 mùa giải.

HLV Trần Đình Tiền và học trò có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết giải vô địch quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Dù đã đọ sức cùng nhau nhiều lần tại giải vô địch quốc gia nhưng bây giờ 2 đội bóng áo lính Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng mới lần đầu gặp nhau tại trận chung kết. Hai đội đang giữ ưu thế cho mình và từng HLV (Trần Đình Tiền, Thái Anh Văn) có cơ hội đạt kết quả cao nhất cho đội bóng.

Trong khi đó, 2 đội VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình cũng sẽ lần đầu tiên đối đầu tại trận chung kết giải quốc gia. Các đội này đều có kinh nghiệm thi đấu trận chung kết và đã thành công. VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia còn Ninh Bình vô địch năm 2023. HLV Thái Thanh Tùng rất muốn các học trò lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà còn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng tập trung giữ vững vị trí số 1 đồng thời khẳng định bản lĩnh chuyên môn của mình.

HLV Thái Anh Văn kỳ vọng kết quả cao nhất cùng đội Thể Công Tân Cảng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận chung kết nội dung nam sẽ diễn ra ngày 15-10. Trận chung kết nội dung nữ diễn ra ngày 16-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN