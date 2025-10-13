Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Ngoại binh Rivan giúp Thể Công tiến vào trận chung kết

Trận bán kết giữa Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM đã diễn ra quyết liệt tới điểm số cuối cùng để tìm ra đội chiến thắng quyết định.

Trận bán kết giữa Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM đã diễn ra hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN
Tối muộn ngày 13-10, các khán giả vẫn còn cổ vũ tới những tình huống cuối cùng ở cuộc tranh tài bán kết giữa cầu thủ Thể Công và Công an TPHCM. Trong trận đấu, cả 2 bên đều giữ sự chủ động chiến thuật nhằm tìm cơ hội vượt lên đối thủ. Hai cầu thủ chuyền 2 Phan Công Đức (Thể Công) và Giang Văn Đức (Công an TPHCM) là người nắm vai trò làm ngòi nổ để đồng đội đập bóng tấn công.

Dễ nhận thấy, việc vắng ngoại binh Kubiak khiến HLV Dương Tấn Vinh (Công an TPHCM) phải trông vào khả năng tấn công của Luka Tadic. Dù vậy, tay đập người Serbia không thật sự áp đảo được hàng chắn Thể Công Tân Cảng. Bên kia mành lưới, ngoại binh Rivan (Indonesia) lại là người chơi nổi bật trong chiến thuật của Thể Công Tân Cảng. Khi bóng tới vị trí, Rivan đều ghi điểm hiệu quả.

Ván đầu Thể Công Tân Cảng vượt lên giành chiến thắng 25/21 nhờ sự hiệu quả của Rivan. Ván thứ 2, thầy trò HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) tiếp tục giữ ưu thế, giành chiến 25/23. Ván thứ 3, cầu thủ giằng co từng điểm tạo nên cuộc bám đuổi hấp dẫn. Đội Thể Công Tân Cảng gặp bất lợi khi chủ công Nguyễn Văn Nam gặp chấn thương buộc phải rời sân. Tuy nhiên, vào tình huống quyết định, tay đập Rivan là người kết thúc ở tình huống cuối cùng mang lại chiến thắng 30/28.

Chung cuộc, đội Thể Công Tân Cảng thắng 3-0, giành quyền vào chung kết. Năm nay, trận chung kết nội dung nam sẽ là cuộc đọ sức giữa Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng MB.

Với đội Công an TPHCM, thầy trò HLV Dương Tấn Vinh đã nỗ lực nhưng chưa thể góp mặt trận chung kết. Họ sẽ đối đầu với chủ nhà Ninh Bình tại trận tranh hạng 3 giải năm nay.

MINH CHIẾN

