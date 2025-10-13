Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026 dự kiến tiếp tục tổ chức 2 vòng đấu

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 dự kiến vẫn diễn ra 2 vòng đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đang tính toán để có thời gian hợp lý tổ chức giải vô địch quốc gia năm 2026. Nhiều khả năng, phương án tổ chức 2 vòng đấu như hiện tại vẫn được áp dụng. Giải đấu chưa áp dụng hình thức mùa giải. Việc tính toán tổ chức thi đấu 2 vòng vẫn để đảm bảo chuyên môn”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi cùng SGGP ngày 13-10.

Giải vô địch quốc gia 2025 đã bước vào những trận đấu cuối. Vì vậy, nhà quản lý đã phải bắt đầu xây dựng kế hoạch chuyên môn có năm 2026 và cần phương án hợp lý nhất.

Năm 2026 sẽ không diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Tuy nhiên, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Dự kiến, bóng chuyền Việt Nam có tham dự đấu trường này. Vì vậy, việc đảm bảo chuyên môn cho cầu thủ thi đấu để phục vụ đội tuyển quốc gia là yếu tố khiến nhà quản lý muốn giữ nguyên hình thức thi đấu 2 vòng giải vô địch quốc gia năm 2026.

Tuy nhiên, điều quan tâm lớn nhất của các đơn vị là Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 sẽ tổ chức vào tháng 11 năm sau. Thông thường trong các năm diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc, môn bóng chuyền sẽ tổ chức thi đấu giải vô địch quốc gia trong 1 vòng mà không kéo dài 2 vòng. Bởi lẽ, chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc có sự cạnh tranh quyết liệt không kém giải vô địch quốc gia.

Năm nay là năm đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia rút gọn số lượng còn 8 đội nam và 8 đội nữ. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam muốn gia tăng chất lượng chuyên môn của giải đấu. Các đội bóng phải chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng mới giành kết quả cao.

Khán giả vẫn là những người đóng góp vào sự thành công cho giải bóng chuyền quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từng có kế hoạch sẽ tổ chức giải vô địch quốc gia năm nay theo mô hình mùa giải. Nghĩa là, các vòng đấu được xây dựng chương trình tranh tài phù hợp để đảm bảo cho cầu thủ ra sân nhiều trận nhất, tạo ra cuộc so tài quyết liệt. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa thể áp dụng. Giải vô địch quốc gia năm nay vẫn tổ chức 2 vòng đấu như thông lệ. Do số lượng đội bóng còn 8 nam, 8 nữ nên mỗi đội tham dự giải vô địch quốc gia 2025 thi đấu 7 trận vòng bảng rồi góp mặt thêm 3 trận ở vòng chung kết hoặc tại lượt phân hạng, tranh suất trụ hạng. Từng đội được thi đấu 10 trận tại giải vô địch quốc gia 2025.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng cho biết các phương án xây dựng tổ chức giải vô địch quốc gia đều hướng đến tạo ra sân chơi chuyên môn cao nhất cho các đội bóng vì thế bộ phận chuyên môn sẽ tính toán hợp lý cách thứ tổ chức.

Hiện tại, giải bóng chuyền vô địch quốc gia có 1 đội nam, 1 đội nữ xuống hạng. Từ hạng A, đội vô địch nam và đội vô địch nữ sẽ giành suất lên chơi giải vô địch quốc gia ở năm tiếp theo.

MINH CHIẾN