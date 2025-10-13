Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội nam Hà Nội trụ hạng còn Tây Ninh chia tay giải đấu

SGGPO

Đội bóng chuyền nam Hà Nội chính thức trụ hạng sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Đà Nẵng trong trận đấu ngày 13-10.

Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã trụ hạng tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH
Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã trụ hạng tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Vòng phân hạng và tranh suất trụ hạng nội dung nam của giải đấu năm nay đã xác định các đội chính thức trụ hạng cũng như suất xuống hạng. Cuộc đấu giữa đội Đà Nẵng và đội Hà Nội vẫn còn giá trị để các tay đập thủ đô giành thêm điểm số nhằm có thứ hạng an toàn.

Diễn biến trên sân không có nhiều tình huống tranh chấp căng thẳng. Dù vậy, cầu thủ Đà Nẵng và Hà Nội vẫn có cơ hội giành điểm cho mình. Trận đấu nhanh chóng khép lại với chiến thắng 3-0 (25/23, 25/18, 25/17) cho đội Hà Nội. Trận thắng giúp đội bóng thủ đô trụ hạng thành công. Ngoài ra, đội Đà Nẵng cũng trụ hạng trước đó.

IMG_9253.jpg
Đội nam Tây Ninh hết cơ hội trụ hạng giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tuy nhiên, chiến thắng của Hà Nội đã khiến đội nam Tây Ninh chính thức rớt hạng. Trong nhóm 4 đội phải thi đấu lượt này gồm Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Tây Ninh và Đà Nẵng thì đội Tây Ninh có kết quả kém nhất. Đội Tây Ninh còn trận cuối gặp Hà Nội trong khi Đà Nẵng sẽ gặp Sanest Khánh Hòa. Tuy nhiên, các trận đấu trên không còn ý nghĩa tranh điểm trụ hạng do các vị trí đã an bài.

Điều đáng buồn cho người hâm mộ là đội nam Tây Ninh (tiền thân là đội Long An) phải xuống hạng sau gần 20 năm tham dự giải vô địch quốc gia. Đội bóng này trở lại sân chơi vô địch quốc gia từ năm 2007, từng là 1 đội bóng mạnh sở hữu nhiều tay đập có tên tuổi nhưng đã rớt hạng tại giải đấu năm nay.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 bóng chuyền Việt Nam Hà Nội Tây Ninh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn