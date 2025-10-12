Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội Biên Phòng lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết

Đội Biên Phòng MB và Ninh Bình đã thi đấu trận bán kết hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Bán kết đầu tiên nội dung nam của giải đấu đã là cuộc so tài giữa Biên Phòng MB và Ninh Bình vào buổi tối ngày 12-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

HLV trưởng Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) thận trọng đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhằm tìm chiến thắng. Với Biên Phòng MB, các gương mặt chủ chốt như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Văn Duy, Duy Tuyến, Thế Khải, Anh Tuấn, Văn Sang tiếp tục góp mặt trên sân. Bên kia mành lưới, đội Ninh Bình chờ đợi khả năng ghi điểm ở các mũi đánh Đinh Văn Phương, Trần Anh Tú và Punales.

Thực tế trên sân, các tình huống tấn công của 2 đội đều phụ thuộc vào khả năng điều phối bóng của cầu thủ chuyền 2 Văn Duy (Biên Phòng MB) và Anh Phi (Ninh Bình). Tại trận này, Văn Duy đã thể hiện tốt hơn về phong độ do vậy các tay đập Biên Phòng MB đã vượt qua đối thủ để giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (25/19, 23/25, 25/19, 25/20).

Chiến thắng tại bán kết đã giúp đội Biên Phòng MB giành quyền vào chung kết giải đấu năm nay. “Tôi đánh giá đây là trận đấu then chốt của đội bóng. Tâm lý của cầu thủ quyết định về kết quả thi đấu. Đội bóng phải tập trung tối đa cho từng trận và chúng tôi giữ tinh thần cao nhất để đảm bảo nhiệm vụ được giao phó”, HLV Trần Đình Tiền trao đổi.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, đội Biên Phòng MB góp mặt trận chung kết của mùa giải. Năm 2023 đội bóng này giành ngôi á quân. Năm 2024, các cầu thủ Biên Phòng MB vô địch. Năm nay, họ sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng ở cuộc đấu chung kết.

MINH CHIẾN