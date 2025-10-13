Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Vượt qua Binh chủng Thông tin, đội Ninh Bình lần thứ 2 vào chung kết

Trận bán kết thứ 2 của nội dung nữ giữa Binh chủng Thông tin và Ninh Bình thật sự là cuộc so tài hấp dẫn mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trận bán kết giữa Binh chủng Thông tin và Ninh Bình đã diễn ra hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối ngày 13-10, các khán đầu nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đã đông hơn khán giả cổ vũ. Cổ động viên của đội bóng áo lính rất hy vọng cầu thủ Binh chủng Thông tin sẽ làm tốt chuyên môn để có chiến thắng như chờ đợi.

Trước trận đấu, giới chuyên môn đều dự đoán thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ chiếm ưu thế. Thực tế trên sân, những người lạc quan nhất lại gặp bất ngờ bởi cầu thủ Ninh Bình đã chơi bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối phương.

Tại trận bán kết, HLV Thái Thanh Tùng không đưa Nguyễn Thị Trinh ra sân chính thức. Ông trông chờ vào khả năng tấn công của Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo cùng ngoại binh Paskova. Dưới sự điều phối bóng của chuyền 2 Yến Nhi, cầu thủ Ninh Bình khởi đầu thuận lợi tại ván thứ nhất. Mũi đánh Paskova chơi với sự hưng phấn nhất để ghi điểm hiệu quả, giúp đội Ninh Bình thắng 25/18.

Ván thứ 2, cầu thủ Binh chủng Thông tin chơi thận trọng. Tuy nhiên, vị trí của chủ công Irina lại là nơi các cầu thủ Ninh Bình khai thác để phát bóng tấn công vào đó. Khi không đạt được hiệu quả ở khâu phòng thủ bước 1, đội Binh chủng Thông tin tiếp tục thua 21/25. Ván thứ 3, đội bóng áo lính lấy lại tinh thần và thắng 25/20. Tuy nhiên tại ván thứ 4, sự áp đảo thấy rõ khi tất cả các mũi đánh của Ninh Bình đều ghi điểm hiệu quả và đội chủ nhà thắng 25/15.

Cầu thủ 2 bên đã cống hiến trận bán kết gay cấn. Ảnh: VFV

Có thể thấy, cầu thủ Binh chủng Thông tin chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lại không đạt được tinh thần sung mãn như cầu thủ chủ nhà. Dù không có Bích Tuyền trong đội hình, đội Ninh Bình vẫn đủ sức góp mặt trận chung kết mùa giải năm nay. Năm 2023, đội bóng này đã vào chung kết và đoạt cúp vô địch. Lần gần nhất đội Binh chủng Thông tin góp mặt trận chung kết là năm 2021.

Phụ công Lê Thanh Thúy (Ninh Bình) bày tỏ: “Sau trận đấu để thua 1-3 tại vòng bảng trước Binh chủng Thông tin, chúng tôi đã được ban huấn luyện rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại chuyên môn. Tất cả cầu thủ đã thi đấu quyết tâm và giải quyết đúng thời điểm để có chiến thắng”. Sau trận, đội Ninh Bình đã được thưởng “nóng” 200 triệu đồng khi giành quyền vào chung kết.

MINH CHIẾN