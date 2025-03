Thanh Thúy và đồng đội lỡ hẹn trận chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025

Đội VTV Bình Điền Long An đã thua đáng tiếc tại bán kết trước Binh chủng Thông tin. Ảnh: VTVBĐLA

Tối 7-3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, người hâm mộ đã chứng kiến trận bán kết nữ hấp dẫn giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin. Đúng như dự báo trước đó, cầu thủ 2 đội đã chơi cống hiến với nhiều pha bóng giằng co quyết liệt.

Trên sân, từng ban huấn luyện 2 bên đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của mình. Trong trận đấu quan trọng này, HLV Thái Quang Lai không thể đưa ra sân ngoại binh Natalia Lijewska do bị ốm. Chính vậy, ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An tập trung khả năng ghi điểm từ các mũi đánh như Trần Thị Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Trà My. Thực tế, từng người họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, các cô gái áo lính Binh chủng Thông tin đã thi đấu phòng thủ hiệu quả từ đó khiến nhiều pha đập bóng của VTV Bình Điền Long An bị hóa giải, không giành được điểm số quyết định.

Trận bán kết khép lại với chiến thắng 3-1 (25/16, 25/20, 26/28, 25/21) nghiêng về Binh chủng Thông tin. Năm ngoái tại giải đấu này, VTV Bình Điền Long An từng thắng Binh chủng Thông tin để vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, kết quả đã thay đổi ở giải năm nay.

Chủ công Nguyễn Thị Phương là 1 trong những cầu thủ ghi điểm hiệu quả tại trận bán kết. Ảnh: VCT

“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau trận đấu và cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ có những điều chỉnh để chuẩn bị chuyên môn tốt hơn”, HLV Thái Quang Lai cho biết. Trong khi đó, HLV Phạm Văn Long đã bày tỏ: “Đây là trận đấu hay của 2 đội. Các bên đã chơi nỗ lực và cầu thủ của chúng tôi đang có thêm sự tự tin khi chiến thắng tại bán kết”.

Giải đấu tại Ninh Bình lần này là giải đầu tiên mà Trần Thị Thanh Thúy trở lại thi đấu cho VTV Bình Điền Long An ở năm nay, sau thời gian cô thi đấu tại nước ngoài. Trận bán kết nữ còn lại diễn ra ngày 8-3 là cuộc đối đầu giữ chủ nhà Ninh Bình cùng Ngân hàng Công Thương.

Tại trận bán kết sớm của nội dung nam, đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng đã giành chiến thắng 3-1 trước Công an TPHCM. Tỷ số các ván đấu lần lượt là 25/20, 24/26, 25/14, 25/11. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, đội Biên Phòng lọt vào chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền.

MINH CHIẾN