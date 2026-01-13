HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ra mắt đội bóng mới trong tuần này

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ ký hợp đồng chính thức trong tuần này sau một quá trình thương thảo.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã rời đội Ngân hàng Công Thương sau mùa giải 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương. Theo tìm hiểu của SGGP, ngay tuần này, ông Kiệt và đội nữ Hà Nội sẽ ký hợp đồng làm việc. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đội nữ Hà Nội mời về giữ vai trò HLV trưởng.

Đội nữ Hà Nội sẽ thay đổi Ban huấn luyện tuyến 1 với đội ngũ chuyên môn mới (trong đó có HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt) để bước vào chuẩn bị tham dự giải vô địch quốc gia 2026. HLV trưởng đội nữ Hà Nội tại mùa giải 2025 sẽ đảm trách công tác huấn luyện tuyến trẻ của đội bóng.

Đội bóng của thủ đô đã ký hợp đồng với 3 tân binh là 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh. Cả 3 cầu thủ sẽ có mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sắp tới. Hiện tại, đội nữ Hà Nội chưa có thêm sự bổ sung cầu thủ nội binh.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đảm trách vai trò HLV trưởng các đội Ngân hàng Công Thương, Quảng Ninh trước khi gia nhập đội nữ Hà Nội. Mục tiêu của đội nữ Hà Nội là đứng trong 3 vị trí dẫn đầu tại giải vô địch quốc gia 2026. Năm nay, do đội Hà Nội đã trở lại giải vô địch quốc gia, 2 cầu thủ Bùi Thị Ánh Thảo và Vi Thị Yến Nhi sẽ không được cho mượn tăng cường tại đội Ninh Bình.

Ngoài chuyên môn tại đội bóng cấp độ câu lạc bộ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN