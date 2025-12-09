Lens trên đỉnh nước Pháp và sự hồi sinh của Florian Thauvin

Florian Thauvin "hồi xuân" tại Lens. Ảnh: Getty Images

Florian Thauvin là thành viên đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Nhưng ngôi sao này từng sớm bị cho là hết thời. Đó là thời điểm sau khi rời Olympique Marseille năm 2021 để sang Mexico khoác áo Tigres UANL, rồi trở lại châu Âu thi đấu cho Udinese ở Italia, Thauvin mang theo một hành trang thiếu điểm đáng nhớ về sự nghiệp cấp câu lạc bộ trải dài hai bờ Đại Tây Dương. Trở lại Pháp vào mùa hè này, gia nhập RC Lens tưởng chừng là khởi đầu cho sườn dốc sự nghiệp. Nhưng cả Thauvin và đội chủ quản hiện tại lại đi trên một hành trình gây bất ngờ.

Giờ đã 32 tuổi, cầu thủ kỳ cựu này mang đến kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và sự tinh tế cần thiết cho hàng công đã thiếu sắc sảo mùa giải trước. Năm ngoái, Lens chỉ ghi được 42 bàn sau 34 trận, xếp thứ 7 trong danh sách những đội ghi bàn ít nhất giải đấu. Tuy nhiên hiện tại, họ đã ghi được hơn một nửa con số đó chỉ trong chưa đầy nửa mùa, với 26 bàn sau 15 trận. Thật khó để không nhận ra tầm ảnh hưởng của Thauvin, cùng với Odsonne Edouard, một tân binh mùa hè khác, trong việc thay đổi hàng công và nâng tầm câu lạc bộ, giúp Lens bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng tuần thứ hai liên tiếp sau vòng đấu 15.

Cú đúp của Thauvin trong chiến thắng 2-1 trước Angers ở vòng 14 đã đưa Lens lên đỉnh cao Ligue 1 lần đầu tiên kể từ năm 2004, khi Paris Saint-Germain và Olympique Marseille đều không thể chiến thắng. Và nhà vô địch thế giới năm 2018 cũng đã mở màn chiến thắng 2-1 trước FC Nantes bằng cú đánh đầu thành bàn. Tổng cộng, Thauvin đã đóng góp 5 bàn và 2 kiến tạo cho Lens sau 15 trận Ligue 1 và niềm cảm hứng này chưa có dấu hiệu sớm dừng lại.

Thauvin trở lại tuyển Pháp và còn ghi bàn sau 6 năm vắng bóng. Ảnh: L'Équipe

Phong độ của Thauvin ở Italia không hề tồi, và anh đã có những lựa chọn để ở lại Serie A sau khi rời Udinese, trước khi quyết định gia nhập Lens, nhưng việc hồi hương đã dẫn đến những thành quả bất ngờ. Trở lại ánh hào quang đội tuyển quốc gia và mang đến một sự hồi sinh vào thời điểm qua thời đỉnh cao sự nghiệp. Vào tháng 10, Thauvin bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để thay thế Bradley Barcola bị chấn thương, và sau đó một lần nữa vào tháng 11, anh được gọi thay thế Randal Kolo Muani.

Khả năng Thauvin được triệu tập lên Les Bleus tham dự World Cup 2026 này dường như vẫn còn thấp. Tuy nhiên mọi khả năng đều có thể xảy ra. Lens chưa từng là ứng viên có thể đứng đầu bảng xếp hạng vào tháng 12 khi mùa giải bắt đầu. Điều tốt nhất mà Thauvin có thể làm là tiếp tục thể hiện phong độ hiện tại, giúp Lens đạt được một thành tựu đáng kể. Và nếu làm được, anh chắc chắn sẽ khiến HLV Didier Deschamps phải cân nhắc cho một suất đến Bắc Mỹ vào mùa hè sang năm.

QUANG ANH