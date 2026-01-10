PSG chật vật giữ chân Ousmane Dembele

Ousmane Dembele và Bradley Barcola. Ảnh: REUTERS

Theo RMC Sport, Paris Saint-Germain đã bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với hai trụ cột là Ousmane Dembele và Bradley Barcola. Đương kim vô địch Champions League rất muốn giữ chân các tiền đạo xuất sắc của họ sau mùa giải lịch sử 2024/25, và kể từ đó đã lên kế hoạch rõ ràng về tương lai với hai tuyển thủ Pháp này.

Ngoài việc muốn tưởng thưởng cho các cầu thủ vì màn trình diễn xuất sắc giúp đội giành cú ăn ba mùa trước, Les Parisiens cũng muốn ngăn chặn sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác với trường hợp của Bradley Barcola. Một số đội bóng lớn, bao gồm Liverpool và Bayern Munich, đã được liên hệ với việc chiêu mộ Barcola trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Tuy nhiên tiến trình triển hạn hợp đồng mới với Dembele và Barcola sẽ không diễn ra dễ dàng với PSG. Khi cả hai đều muốn những lợi ích nhất định. Với Quả bóng Vàng 2025 Dembele, đó là mong muốn tăng lương dù anh đang là cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất đội. Còn Barcola thì phải được đảm bảo thời gian ra sân và khả năng đá chính tốt hơn, khi hiện tại anh chỉ là quân bài chiến lược dự bị cho những Desire Doue và Kvaratskhelia bên cạnh Dembele trên hàng tấn công PSG.

Tờ Foot Mercato còn đưa tin rằng Ousmane Dembele dự kiến ​​sẽ từ chối lời đề nghị đầu tiên mà PSG sắp gửi đến đại diện của anh. Mặc dù nhà vô địch UEFA Champions League muốn giữ chân cựu tiền đạo Barcelona, ​​họ cũng lo ngại về việc sẽ phải phá vỡ cấu trúc lương hiện tại do vị thế của tiền đạo này đã được nâng cao sau khi giành Quả bóng vàng. Cụ thể hơn thì Dembele đang nhận khoảng 350.000 EUR cho mỗi tuần trong hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2028, và anh sẽ muốn con số này gia tăng đến mức 600.000 EUR - gần bằng thu nhập của Leo Messi thời còn khoác áo PSG.

QUANG ANH