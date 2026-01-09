Luis Enrique không hài lòng dù PSG vô địch Siêu Cúp Pháp

PSG giành Siêu Cúp Pháp 2025 sau khi hạ Marseille ở loạt luân lưu. Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain đã nâng cao danh hiệu Siêu Cúp Pháp 2025 - Trophee des Champions sau khi đánh bại Olympique Marseille trên chấm phạt đền, sau trận Siêu kinh điển hòa kịch tính 2-2 tại Kuwait. Với Desire Doue thực hiện thành công cú sút quyết định trong loạt sút luân lưu. Marseille đã kiểm soát thế trận vào cuối trận, nhưng không thể chuyển hóa những cơ hội thành danh hiệu khi trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

PSG đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ousmane Dembele, người đã tận dụng sai lầm hiếm hoi trong hàng phòng ngự của Marseille để tâng bóng qua đầu thủ môn Geronimo Rulli ở phút thứ 13. Mặc dù kiểm soát bóng trong phần lớn thời điểm, Les Parisiens vẫn liên tục bị đội bóng của HLV Roberto De Zerbi gây sức ép và phải dựa rất nhiều vào sự xuất sắc của thủ môn Lucas Chevalier, người đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc để cản phá các cú sút của Amine Gouiri, Igor Paixao và Benjamin Pavard.

Nhưng sức ép của Marseille cũng được đền đáp vào những phút cuối. Mason Greenwood thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Chevalier phạm lỗi, trước khi sự kháng cự của PSG cuối cùng bị phá vỡ khi Willian Pacho vô tình đưa bóng vào lưới nhà từ đường chuyền của Hamed Traore ở phút 87. Nhưng kịch tính chỉ được đẩy lên cao trào sau bàn gỡ phút 90+5 của Goncalo Ramos cho PSG.

Do không có hiệp phụ, trận chung kết phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, nơi thủ thành Chevalier phía PSG đã chuộc lỗi một cách ngoạn mục. Thủ môn của PSG đã cản phá thành công các cú sút của Matt O'Riley và Hamed Traore, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc. Sau những cú sút thành công của Goncalo Ramos, Vitinha và Nuno Mendes thì Desire Doue đã bước lên thực hiện quả phạt đền ấn định chiến thắng, bảo vệ thành công danh hiệu Siêu Cúp Pháp cho PSG

Sau trận, HLV trưởng PSG Luis Enrique dành nhiều lời khen cho đối thủ Marseille và tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn các học trò: "Họ (Marseille) tiếp tục gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Chúng tôi không thể kiểm soát được trận đấu, đối thủ đã thi đấu tốt hơn. Dù sao tôi vui mừng với danh hiệu này, đây sẽ là cú hích cho giai đoạn sắp tới của mùa giải."

Đối với Olympique Marseille, thất bại này trở nên cay đắng sau màn trình diễn mạnh mẽ trong hiệp hai và tưởng chừng họ đã rất gần danh hiệu đầu tiên dưới thời Roberto De Zerbi. Nhưng màn trình diễn áp đảo đối thủ PSG phần nào mang lại sự khích lệ và triển vọng sẽ cạnh tranh tốt hơn ở Ligue 1. Trong khi đó, PSG một lần nữa tìm được cách giành chiến thắng, ngay cả khi quyền kiểm soát tạm thời tuột khỏi tay họ.

QUANG ANH