De Zerbi khóc sau khi Marseille thua PSG tại Siêu Cúp Pháp

HLV Roberto De Zerbi. Ảnh: Getty Images

HLV Roberto De Zerbi thừa nhận đã khóc trong phòng thay đồ sau thất bại trên chấm phạt đền của Olympique Marseille trước Paris Saint-Germain tại Siêu cúp Pháp. Nhà cầm quân người Italia tin rằng đội bóng của mình xứng đáng nâng cao chiếc cúp. Marseille thua 4-1 trên chấm phạt đền sau trận hòa kịch tính 2-2 ở Kuwait, và chứng kiến đối thủ kình địch Paris Saint-Germain giành danh hiệu ngay trước mắt.

“Tôi chưa bao giờ khóc sau một trận thua. Nhưng tối nay, tôi đã khóc khi trở lại phòng thay đồ. PSG là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu và là đội đã chơi thứ bóng đá hay nhất trong một năm rưỡi qua. Nhưng hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.” - Roberto De Zerbi phát biểu trong cuộc họp báo được tờ La Provence tường thuật.

Huấn luyện viên trưởng của Olympique Marseille đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ, nhấn mạnh chất lượng, bản lĩnh và cường độ thi đấu xuyên suốt trận đấu. Đặc biệt là trong hiệp hai khi Marseille dồn ép PSG liên tục và có những bàn thắng. Les Phoceens tưởng chừng chỉ còn 90 giây nữa là giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2012, nhưng bàn thắng gỡ hòa muộn của Goncalo Ramos đã phá hỏng điều đó để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

“Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo: lối chơi bóng đá, bản lĩnh, khả năng phòng ngự, kỹ thuật. Đây là kiểu trình diễn mà chúng tôi luôn yêu cầu.” - HLV De Zerbi nuối tiếc.

Huấn luyện viên người Italia cũng đề cập đến sự thiếu ổn định gần đây của Marseille, nhận trách nhiệm cá nhân về màn trình diễn này và trận thua trước Nantes hồi đầu tuần. Ông nói: “Nếu đội bóng có thể chơi khác biệt đến vậy chỉ trong bốn ngày, thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về tôi. Trận gặp Nantes thì chẳng có gì cả. Tối nay thì mọi thứ đều hoàn hảo.”

