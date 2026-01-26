De Zerbi chỉ trích báo giới sau chiến thắng của Marseille trước Lens

HLV Roberto De Zerbi chỉ đạo trong trận Liverpool - Olympique Marseille. Ảnh: Getty Images

"Nếu tôi là người Pháp, chắc tôi sẽ được nhìn nhận công tâm hơn!" - Lời phản ứng mạnh mẽ từ HLV Roberto De Zerbi hướng về những chỉ trích nhắm vào ông cùng các học trò, sau quãng phong độ trồi sụt thất thường của Olympique Marseille. Tiếp đón Lens, Les Phoceens không có hành trang phong độ ổn định. Kể từ đầu năm 2026, thầy trò De Zerbi chịu ba thất bại đáng chú ý, mở màn với trận thua trước Nantes và bị kình địch Paris Saint-Germain đánh bại tại Siêu Cúp Pháp, rồi mới nhất là bị Liverpool hạ gục 3-0 tại Champions League.

Xen kẽ đó là những chiến thắng tại Cúp Quốc gia và Ligue 1, sự thất thường này khiến cho Marseille bị hoài nghi trước Lens trải qua chuỗi thắng 10 trận dài nhất lịch sử. Nhưng sau khi cuộc thư hùng khép lại, HLV De Zerbi cùng các học trò cởi bỏ áp lực với chiến thắng ấn tượng 3-1.

Với một tâm lý nhẹ nhõm hơn, nhà cầm quân người Italia đã đáp trả lại sức ép trong suốt những tuần đã qua về phong độ của Marseille. Ông nói trong họp báo rằng:

“Tôi gắn bó với Marseille vì đây là một thành phố đặc biệt. Chúng tôi có thể bị chỉ trích. Nhiều người viết với thiện chí, nhưng một số người viết với ác ý. Và một số người nghĩ họ là ông chủ của tôi, của cả đội bóng để định hướng những thứ chúng tôi buộc phải làm. Nhưng xin lỗi, tôi chỉ có một ông chủ, đó là Frank McCourt (chủ tịch Marseille) – ngay cả ông ấy cũng không phải là chủ nhân của tôi. Các bạn có quyền viết những gì mình muốn, và tôi cũng có quyền đáp trả theo cách mình muốn. Tôi có ý kiến ​​của riêng mình. Việc chúng tôi chơi tốt hay không là tùy thuộc vào các bạn quyết định. Tôi không cần phải thuyết phục ai cả.”

Với 44 bàn thắng đã ghi ở mùa giải năm nay, Olympique Marseille đang là đội bóng có hàng công tốt nhất của Ligue 1. HLV De Zerbi cho rằng với yếu tố này, đội bóng của ông không đáng phải chịu những đánh giá tiêu cực: "Kể từ mùa giải 1970/71, Marseille chưa bao giờ ghi được nhiều bàn thắng như mùa giải này. Tôi lớn lên với quan niệm rằng nếu bạn ghi bàn, điều đó có nghĩa đội bóng của bạn không phải tập thể tồi tệ bất kể kết quả ra sao!"

QUANG ANH